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ПОЖАР В КЕМЕРОВО ВЫСЫЛКА РОССИЙСКИХ ДИПЛОМАТОВ ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR

Еще одна страна Евросоюза заявила, что не будет высылать дипломатов России

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Словакия пока не будет высылать российских дипломатов
Словакия пока не будет высылать российских дипломатов / Фото из открытых источников

Словакия не будет будет выдворять российских дипломатов из солидарности со странами Евросоюза, приняли такие меры из-за отравления бывшего шпиона ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании.

Об этом заявил представитель МИД Словакии Петер Суско, передает The Slovak Spectator.

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Словакия однозначно осудила нападение с применением химического оружия в Солсбери, признала выводы Европейского совета от 22 марта 2018 года и оставила за собой право предпринять дальнейшие шаги в связи с этим делом,
– заявил Суско.

По словам дипломата, словацкое правительство вызвало российского посла.

"Дальнейшее развитие ситуации и ответ России на призывы стран ЕС, в том числе Словакии, повлияют на дальнейшие шаги, которые мы рассмотрим этот вопрос", – добавил Суско, но не дал четкого ответа о возможной высылке российских дипломатов из страны.

В то же время, премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини отметил, что "мы не одни", так как о высылке российских дипломатов пока не заявили 12 государств Евросоюза. По словам главы правительства, Словакия в связи с инцидентом в Солсбери будет действовать решительно, но разумно и без "театральных жестов".

Напомним, 4 марта в британском городе Солсбери вместе с дочерью был отравлен бывший российский разведчик Сергей Скрипаль. Следствие установило, что его отравили сильнодействующим нервно-паралитическим веществом "Новичок". Британская разведка считает, что к отравлению причастна Россия.

14 марта премьер-министр Соединенного Королевства Тереза ​​Мэй объявила о выдворении 23 российских дипломатов. 26 марта Президент Украины Петр Порошенко объявил, что Украина высылает 13 российских дипломатов. О решении выслать дипломатов РФ объявили еще ряд стран ЕС и США.

В то же время, Австрия и Новая Зеландия заявили, что не будут высылать российских дипломатов.

Теги: Новости политики Отравление Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов Словакия
Источник: 24 Канал
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