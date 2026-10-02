Европа может перенести свои посольства из Киева: что говорит МИД

В последние недели Россия усилила атаки на Киев, поэтому жизнь в столице все больше меняется. Ракеты и беспилотники поражают школы, больницы, мосты и энергетические объекты.

Издание The Guardian пообщалось с киевлянами, чиновниками и дипломатами и пишет о риске дальнейшего ухудшения ситуации.

Действительно ли посольства могут покинуть Киев?

На этом фоне западные дипломаты разрабатывают планы на случай, если Россия начнет целенаправленно атаковать иностранные дипломатические представительства. Среди возможных вариантов называют перенос посольств во Львов или в восточную Польшу.

В то же время пока западные страны не планируют покидать Киев. Дипломаты подчеркивают, что их отъезд может создать впечатление, что они бросают Украину, а также стать пропагандистским успехом для России.

Ситуация, очевидно, быстро ухудшается,

– сказал один из высокопоставленных западных дипломатов, которого цитирует The Guardian.

Решение о возможном перемещении дипломатических представительств может быть пересмотрено, если российские удары будут непосредственно угрожать иностранным миссиям. На данный момент главной причиной беспокойства остается усиление российской воздушной кампании против столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне атак заявил, что город переживает очень сложный период.

Столица находится в очень драматической ситуации. И больше невозможно делать вид, что мы можем жить сейчас так, как в мирное время. Враг разрывает Киев на куски,

– сказал Кличко.

The Guardian также обращает внимание на новые российские реактивные дроны и нехватку средств перехвата баллистических ракет, что создает дополнительные риски для столицы.

Между тем пресс-секретарь МИД Георгий Тихий прокомментировал эту информацию журналистам.

На данный момент мы в МИД не получали никаких подобных запросов или сообщений от иностранных дипломатических миссий о планах куда-либо переезжать,

– подчеркнул он.

В то же время по состоянию на прошлую неделю Россия могла накопить около 10 тысяч "Шахедов" с бензиновыми двигателями. Во время атак россияне все чаще сочетают обычные и реактивные дроны, запуская их небольшими группами и волнами. Такая тактика позволяет растягивать атаки на многие часы и создавать длительную нагрузку на украинскую систему противовоздушной обороны.

В то же время наращивание производства реактивных дронов для России остается более сложной задачей из-за зависимости от турбореактивных двигателей, которые, по данным источника, в основном поставляет Китай.