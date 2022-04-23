Посольства массово возвращаются в Киев: о чем это говорит и безопасно ли в столице
Уже около 20 посольств разных стран вернулись работать в Киев. В начале полномасштабной войны, развязанной Россией, они приостанавливали свою деятельность или переезжали в другие города.
Впрочем, городские власти Киева настаивают, что в столице все еще опасно. О том, что означает массовый возврат посольств в Киев и насколько это безопасное решение – сайту 24 канала рассказали эксперты.
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Какие посольства уже вернулись
В Министерстве иностранных дел Украины рассказали, что на 18 апреля в Киев вернулись посольства 16 стран и этот шаг – еще одно свидетельство поддержки мира.Так, в столице снова работают дипломаты 16 диппредставительств – ЕС, Франции, Италии, Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Турции, Чехии, Словении, Ватикана, Молдовы, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Туркменистана.
За последние дни в украинскую столицу также вернулись посольство Узбекистана и Нидерландов, а в Великобритании заявили, что планируют возобновить работу уже в следующем месяце.
Почему посольства решили вернуться
В Министерстве обороны заявили, что Россия не оставляет свои планы захватить всю Украину, в том числе Киев, поэтому о безопасности столицы говорить пока рано. Киевская городская военная администрация также уверена, что опасность для Киева остается, поэтому город должен быть готов к обороне.
Александр Хмелевский, кандидат экономических наук, независимый эксперт, отметил, что спецслужбы США и Великобритании примерно за полгода знали о планах России атаковать Украину. Они имели детали операции и ее цели. В частности, они знали, что Путин собирается захватить Киев и установить в Украине пророссийский режим. Западные спецслужбы информировали об этом как руководство Украины, так и другие страны.
Из-за угрозы жизни работников посольств большинство посольств прекратили работу в Киеве и были переведены в западные регионы Украины. Сейчас посольства некоторых стран возвращаются в Киев, хотя далеко не все. Такое решение опирается на информацию западных исследований, о том, что Россия отказалась от идеи захвата Киева и сосредоточилась на оккупации Востока и Юга. Однако ситуация еще не может измениться, опасность сохраняется. Поэтому ряд посольств, в частности, США не спешат возвращаться в Киев,
– объяснил Хмелевский.
Андрей Мартынов, ведущий научный сотрудник Института истории Украины НАН Украины, заявил, что безопасность в условиях войны – понятие относительное. Например, польский посол не покидал Киев в самые трудные часы вражеского наступления – это была убедительная демонстрация солидарности с Украиной.
Киев готов к обороне / Фото КГГА
Посольствам важно вернуться в столицу не только из соображений солидарности, но и ввиду важности непрерывности процесса решения вопросов двусторонних отношений, особенно конфиденциальных.
Это, прежде всего, касается посольств стран-членов Евросоюза. Тем самым они доказывают свою уверенность в возможности Украины защитить свой суверенитет и территориальную целостность. Кроме того, возвращение посольств в Украину работает на послевоенную перспективу обновления экономики и инфраструктуры Украины. Ведь государства, которые доказали дружбу с Украиной не на словах, а на деле, будут иметь преференции в процессе заключения контрактов на реконструкцию украинской экономики.
– подчеркнул Мартынов.
Григорий Маленко, глава фракции "Голос" в Киевсовете, считает, что возвращение посольств в Киев хороший знак. Это сигнал, что западные партнеры уверовали в Украину как суверенное государство и в то, что со временем военным путем мы отразим все оккупированные российскими войсками территории.
Это хороший жест поддержки, что в Киеве относительно безопасно, что наш город остается столицей и попытки здесь насильственно установить марионеточный режим не пройдут. Планируется возвращение посольства США – это мощный знак, что наш главный партнер по поддержке с нами в затруднительное время,
– заметил Маленко.
Посольство США планирует вернуться в Киев / Фото VisaGlobal
Евгений Савысько, эксперт общественного движения "Все вместе!", уверен, что возвращение посольств в Киев свидетельствует о нескольких важных моментах:
- Первый – это убежденность в победе Украины в войне с Россией.
- Второй – наша столица становится достаточно безопасным городом, угрозы ее захвата нет.
- Третий – жест поддержки украинского народа в этой войне.
- Четвертый – желание укрепить свои позиции и получить новые в современной Украине.
Уже ясно, что Украина начинает играть все большую роль в мировой геополитике и экономике. Нуждается в срочном реформировании вся система безопасности не только в Европе, а во всем мире. И здесь у Украины будет иметь возможность стать влиятельным мировым игроком. Современная, закаленная армия. Обновленная, динамичная послевоенная экономика. Мощные человеческие ресурсы. Все это будет способствовать росту крепкости Украины. Наши зарубежные страны-партнеры хорошо понимают реальную ситуацию и перспективы ее развития, поэтому стараются быть рядом с нами в решающий период войны,
– добавил Савысько.
Некоторые эксперты не считают возвращение посольств в столицу безопасным шагом / Фото КГГА
В то же время Анна Катрулина, консультант по стратегическим коммуникациям, считает, если совершить экскурс в историю, то видно, что посольства есть в зоне риска всегда, потому что являются представительствами какого-то государства, независимо от того, есть ли военное положение в стране или нет.
Считаю, что возобновление работы посольствами в Киеве не безопасно из-за имеющихся рисков,
– подчеркнула Катрулина.
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