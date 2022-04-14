Посольство Франции в Украине возвращается из Львова в Киев

Франция планирует вернуть свое посольство в Украине из Львова в Киев. Об этом написал в твиттере глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В то же время в сообщении министра не указана дата возобновления полноценной работы представительства в столице Украины.

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Франция вернет посольство в Киев

Кулеба рассказал, что сегодня провел встречу с французским коллегой Жаном-Ив Ле Дрианом.

Благодарен Франции за поддержку нефтяного эмбарго против России на уровне ЕС. Украина уверена, что этот шаг нужно сделать как можно скорее,

– отметил Кулеба.

В то же время, министр проинформировал о решении французских властей вернуть посольство Франции в Украине в Киев из Львова, где оно находилось с начала марта. Перемещение состоится в ближайшее время и позволит углубить поддержку, которую Франция оказывает Украине.

Я очень ценю решение Франции вернуть своего посла в Киев,

– отметил Кулеба.

Напомним, что накануне с подобным заявлением выступила Молдова. Посольство республики возобновит работу в Киеве с 15 апреля.