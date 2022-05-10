Посольство Греции вернулось к работе в Киеве

В украинскую столицу возвращаются все больше посольств иностранных стран. Они покинули Киев накануне войны в целях безопасности.

В греческом МИДе заявили, что возвращают свое дипведомство в Киев. Там снова будет работать весь необходимый персонал.

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Посольство будет работать в штатном режиме

В сообщении МИД говорится, что несколько недель назад должность комиссара занял генеральный консул Греции в Мариуполе Манолис Андрулакис.

Посольство вместе с Генеральным консульством в Одессе, работающим в штатном режиме, продолжит оказывать посильную помощь гражданам Греции, а также иностранцам в Украине.

В то же время гражданам Греции до сих пор актуальна рекомендация, которую разместили от 14 и 22 февраля, о том, что не стоит пока посещать Украину.

Следует указать, что свою работу в Киеве возобновили посольства уже более 20 разных стран. Эксперты высказывали разные мнения по этому поводу. А ведь угроза для столицы остается. В частности, утверждали, что это важно для развития отношений и поддержки Украины. Также это якобы может свидетельствовать о том, что они уверены в победе нашего государства, хотят укрепить свои позиции и получить новые.

Какие посольства возвращаются в Украину

Вскоре свою работу в Киеве должно возобновить посольство США. Туда 8 мая вернулась временно поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Она прибыла, чтобы провести дипломатические встречи перед возобновлением работы. Впервые американские дипломаты вернулись в Украину еще 26 апреля.

Также о возвращении своего посла в Украину заявила Канада. Дипведомство работало в Польше. Должна возобновить свою работу госпожа Лариса Галадза. Однако точное время пока не сообщали. По словам министра иностранных дел Мелани Жоли, Канада стремится возобновить дипломатическое присутствие в Украине.

Несмотря ни на что нидерландские дипломаты 29 апреля возобновили свою работу в Киеве. Посол Йеннес де Мол вместе с командой заявляли, что хотят тесно сотрудничать с украинскими властями. Консульский отдел пока был закрыт.

Что означает возвращение посольства Канады: смотрите видео