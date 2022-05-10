У грецькому МЗС заявили, що повертають своє дипвідомство до Києва. Там знову працюватиме весь необхідний персонал.

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Посольство працюватиме в штатному режимі

У повідомленні МЗС мовиться, що кілька тижнів тому посаду комісара обійняв генеральний консул Греції в Маріуполі Маноліс Андрулакіс.

Посольство разом із Генеральним консульством в Одесі, яке працює в штатному режимі, продовжить надавати посильну допомогу громадянам Греції, а також іноземцям в Україні.

Водночас громадянам Греції досі актуальна порада, яку розмістили від 14 і 22 лютого про те, що не варто поки відвідувати Україну.

Варто вказати, що свою роботу в Києві відновили посольства вже понад 20 різних країн. Експерти висловлювали різні думки з цього приводу. Адже загроза для столиці залишається. Зокрема, стверджували, що це важливо для розвитку відносин та підтримки України. Також це нібито може свідчити про те вони впевнені в перемозі нашої держави, хочуть зміцнити свої позиції та здобути нові.

Які посольства повертаються до України

Невдовзі свою роботу в Києві має відновити посольство США. Туди 8 травня повернулась тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін. Вона прибула, щоб провести дипломатичні зустрічі перед відновленням роботи. Вперше американські дипломати повернулись до України ще 26 квітня.

Також про повернення свого посла в Україну заявила Канада. Дипвідомство працювало в Польщі. Має відновити свою роботу пані посол Лариса Галадза. Проте точного часу поки не повідомляли. За словами міністерки закордонних справ Мелані Жолі, Канада прагне відновити дипломатичну присутність в Україні.

Попри все нідерланські дипломати 29 квітня відновили свою роботу в Києві. Посол Йеннес де Мол разом із командою заявляли, що хочуть тісно співпрацювати з українською владою.Консульський відділ поки був закритий.

Що означає повернення посольства Канади: дивіться відео