Посольство Италии возобновляет работу в Киеве: уже известна точная дата
Источник:твиттер Луиджи Ди Майо
Италия стала одной из стран, уже возвращающих своих дипломатов в Киев. Ее посольство в столице Украины откроется уже 17 апреля.
Об этом сообщил 15 апреля министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо. Он акцентировал, что Италия до сих пор верит в дипломатию и стремится к миру.
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Выразил благодарность от имени правительства
Ди Майо рассказал, что их посол уже прибыл в столицу Украины. Он открыл дипломатическое учреждение и готовится к приему посетителей.
Это символ Италии, которая не теряет времени, не перестает верить в дипломатию и упорно стремится к миру. Искренне благодарим от имени правительства Италии,
– написал глава МИД.
Публикация главы МИД Италии / Скриншот
Ранее о возвращении посольств в Киев заявил ряд других государств. Среди них были:
- Бельгия,
- Франция
- Турция;
- Словакия;
- и страны Балтии.
Также возобновляет работу и представительство Евросоюза в столице Украины.
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