Литва, Латвия и Эстония приняли решение о высылке российских дипломатов из своих стран. В посольстве России в Беларуси восприняли эту новость очень болезненно и не придумали ничего лучше, чем выругаться в ответ.

Посольство России в Беларуси ответило на заявление стран Прибалтики в своем твиттере. Горе-дипломаты ретвиттнули пост о высылке своих российских коллег и поставили хэштег SmallDickEnergy.

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Посольство России оконфузилось

Стоит отметить, что содержание хэштега является нецензурным и явно не соответствует дипломатической этике. Позже сообщение пропало со страницы посольства.

Фразу Small dick energy можно перевести как "энергия маленького члена". Так российское посольство в Минске ответило на сообщение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.

Латвия, Эстония и Литва решили проявить солидарность с чехами и выслать двух сотрудников посольства России за их деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом,

– написал Ландсбергис.



Пост посольства России в Беларуси / Скриншот со страницы посольства

Реакция соцсетей

Пользователи твиттера раскритиковали запись российского посольства, а некоторые извинились перед гражданами Литвы, Латвии и Эстонии.

#SmallDickEnergy —это когда ты у власти 22 года и все твои достижения за это время:

— 40% граждан, скребущих копейки на одежду и пропитание

— Триллионы $ в офшорах

— Минус 350 тысяч "избыточно" умерших граждан в 2020

— Тотальная политическая изоляция, все союзники банановые вожди — Зубастик (@KaffeinInferno) April 24, 2021

Что этому предшествовало

Еще с середины апреля дипломатические отношения между Россией и Чехией обострились. Произошло это после того, как чешские правоохранители заявили, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складах в Врбетице в 2014 году. Тогда погибли 2 человека, а Украина не получила в помощь оружие. Именно оно могла бы усилить ВСУ в начале вооруженной агрессии России.

Чехия выслала 18 российских дипломатов, подозреваемых в работе на разведку России. В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов. Впоследствии официальная Прага решила еще больше сократить представительство России.

Важно! В знак солидарности с Чехией власти Литвы решили выслать двух российских дипломатов, а Латвия и Эстония – по одному дипломату. Еще троих российских сотрудников диппредставительства выслала Словакия.