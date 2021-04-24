Посольство России в Беларуси ответило на высылку своих дипломатов нецензурщиной
Литва, Латвия и Эстония приняли решение о высылке российских дипломатов из своих стран. В посольстве России в Беларуси восприняли эту новость очень болезненно и не придумали ничего лучше, чем выругаться в ответ.
Источник:"Дождь"
Посольство России в Беларуси ответило на заявление стран Прибалтики в своем твиттере. Горе-дипломаты ретвиттнули пост о высылке своих российских коллег и поставили хэштег SmallDickEnergy.
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Посольство России оконфузилось
Стоит отметить, что содержание хэштега является нецензурным и явно не соответствует дипломатической этике. Позже сообщение пропало со страницы посольства.
Фразу Small dick energy можно перевести как "энергия маленького члена". Так российское посольство в Минске ответило на сообщение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса.
Латвия, Эстония и Литва решили проявить солидарность с чехами и выслать двух сотрудников посольства России за их деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом,
– написал Ландсбергис.
Пост посольства России в Беларуси / Скриншот со страницы посольства
Реакция соцсетей
Пользователи твиттера раскритиковали запись российского посольства, а некоторые извинились перед гражданами Литвы, Латвии и Эстонии.
Что этому предшествовало
Еще с середины апреля дипломатические отношения между Россией и Чехией обострились. Произошло это после того, как чешские правоохранители заявили, что российские спецслужбы причастны к взрывам на складах в Врбетице в 2014 году. Тогда погибли 2 человека, а Украина не получила в помощь оружие. Именно оно могла бы усилить ВСУ в начале вооруженной агрессии России.
Чехия выслала 18 российских дипломатов, подозреваемых в работе на разведку России. В ответ Россия выслала 20 чешских дипломатов. Впоследствии официальная Прага решила еще больше сократить представительство России.
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