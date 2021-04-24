Литва, Латвія та Естонія ухвалили рішення про висилку російських дипломатів зі своїх країн. У посольстві Росії в Білорусі сприйняли це новину дуже болісно та не вигадали нічого кращого, ніж вилаятися у відповідь.

Посольство Росії в Білорусі відповіло на заяву країн Прибалтики у своєму твітері. Горе-дипломати ретвітнули пост про висилку своїх російських колег та поставили хештег SmallDickEnergy.

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Посольство Росії осоромилося

Варто зазначити, що зміст хештегу є нецензурним і явно не відповідає дипломатичній етиці. Пізніше повідомлення пропало зі сторінки посольства.

Фразу Small dick energy можна перекласти як "енергія маленького члена". Так російське посольство в Мінську відповіло на повідомлення міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса.

Латвія, Естонія і Литва вирішили проявити солідарність з чехами й вислати двох співробітників посольства Росії за їх діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом,

– написав Ландсбергіс.



Пост посольства Росії у Білорусі / Скриншот зі сторінки посольства

Реакція соцмереж

Користувачі твітера розкритикували запис російського посольства, а деякі вибачилися перед громадянами Литви, Латрії та Естонії.

#SmallDickEnergy —это когда ты у власти 22 года и все твои достижения за это время:

— 40% граждан, скребущих копейки на одежду и пропитание

— Триллионы $ в офшорах

— Минус 350 тысяч "избыточно" умерших граждан в 2020

— Тотальная политическая изоляция, все союзники банановые вожди — Зубастик (@KaffeinInferno) April 24, 2021

Що цьому передувало

Ще із середини квітня дипломатичні відносини між Росією і Чехією загострилися. Сталося це після того, чеські правоохоронці заявили, що російські спецслужби причетні до вибухів на складах у Врбетіце у 2014 році. Тоді загинули 2 людини, а Україна не отримала у допомогу зброю. Саме вона могла б підсилити ЗСУ на початку збройної агресії Росії.

Чехія вислала 18 російських дипломатів, підозрюваних в роботі на розвідку Росії. У відповідь Росія вислала 20 чеських дипломатів. Згодом офіційна Прага вирішила ще більше скоротити представництво Росії.

Важливо! На знак солідарності з Чехією влада Литви вирішили вислати двох російських дипломатів, а Латвія та Естонія – по одному дипломату. Ще трьох російських співробітників диппредставництва вислала Словаччина.