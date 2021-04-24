Держдепартамент Сполучених Штатів 23 квітня викликав тимчасового повіреного у справах Росії в США. Темою розмови стали "дестабілізаційні дії Москви" в євроатлантичному регіоні.

У такий спосіб Держдеп США продемонстрував повну підтримку Чехії, яка підозрює Головне управління Генштабу Росії у причетності до вибухів складів боєприпасів у Врбетіце у 2014 році.

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Натомість у посольстві Росії у США завили, що їхній дипломат заперечив усі звинувачення.

Сьогодні російський тимчасовий повірений у справах скористався зустріччю в Держдепі США, щоб рішуче відкинути безпідставні звинувачення проти Росії в дестабілізаційних діях в євроатлантичному регіоні,

– мовиться у повідомленні.

Що цьому передувало