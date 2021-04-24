Госдепартамент Соединенных Штатов 23 апреля вызвал временного поверенного в делах России в США. Темой разговора стали "дестабилизационные действия Москвы" в евроатлантическом регионе.

Таким образом Госдеп США продемонстрировал полную поддержку Чехии, которая подозревает Главное управление Генштаба России в причастности к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

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Зато в посольстве России в США завили, что их дипломат отрицает все обвинения.

Сегодня российский временный поверенный в делах воспользовался встречей в Госдепе США, чтобы решительно отбросить беспочвенные обвинения против России в дестабилизирующих действиях в евроатлантическом регионе,

– говорится в сообщении.

Что этому предшествовало