Госдеп США вызвал российского дипломата для разговора
Госдепартамент Соединенных Штатов 23 апреля вызвал временного поверенного в делах России в США. Темой разговора стали "дестабилизационные действия Москвы" в евроатлантическом регионе.
Источник:твитер посольства России в США
Таким образом Госдеп США продемонстрировал полную поддержку Чехии, которая подозревает Главное управление Генштаба России в причастности к взрывам складов боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
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Зато в посольстве России в США завили, что их дипломат отрицает все обвинения.
Сегодня российский временный поверенный в делах воспользовался встречей в Госдепе США, чтобы решительно отбросить беспочвенные обвинения против России в дестабилизирующих действиях в евроатлантическом регионе,
– говорится в сообщении.
Что этому предшествовало
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