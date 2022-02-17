Посольство России в Черногории просит усиленную охрану: боится марша в поддержку Украины

Российское посольство в Черногории попросило ужесточить охрану их здания. Представители государства-агрессора испугались Марша единения в поддержку Украины.

Проведение шествия в поддержку Украины инициировало посольство Украины в Черногории. Акция запланирована на 19 февраля.

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В Черногории проведут марш в поддержку Украины

Детали о запланированном Марше единения сообщил консул Украины Михаил Шматов.

Такой марш уже прошел во многих столицах мира, в настоящее время очередь Черногории. Мы собираемся в 12:00 в парке у моста Миллениум,

– отметил дипломат.

Он добавил, что оттуда люди пройдут по центру города рядом с министерством иностранных дел, парламентом, администрацией президента, вплоть до центральной площади. "Чем больше нас будет – тем лучше, потому призывайте своих друзей и знакомых, особенно черногорцев к поддержке Украины", – добавил Шматов.

Он также призвал брать с собой флаги, баннеры, плакаты и "любые проявления патриотического творчества".

В Кремле испугались марша

В российском министерстве иностранных дел отреагировали на анонс акции. Государство-агрессора разозлил хэштег "Россия должна быть уничтожена" в сообщении. Поэтому посольство России в Черногории попросило усилить охрану дипмиссии "из-за возможных провокаций",

Консул Украины в Подгорице через несколько часов хэштег убрал. Но российское посольство направило ноту в МИД Черногории с просьбой усилить охрану здания на случай провокаций 19 февраля,

– написала пресс-секретарь МИД России.

Шматов после этого подчеркнул, что акция будет мирной и без провокаций: "Идея состоит в том, чтобы показать, что украинцы по всему миру поддерживают Украину в это сложное время, когда на нашей границе около 150 тысяч российских солдат и военной техники".

Дипломат отметил, что не видит в проведении шествия никакого "вмешательства в межгосударственные отношения Черногории". Он выразил надежду, что на марше будут и обычные черногорцы и представители официальной Подгорицы. Шматов подытожил, что несмотря на негативную и некорректную реакцию на инициативу во многих сербских СМИ, которую транслируют российские и сербские ботофермы, он убежден в прекрасной реакции правительства и людей.

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Отрывок из сообщения Михаила Шматова:

Друзья, в эту субботу, 19 февраля, мы хотим организовать марш единства с Украиной. Такой марш уже прошел во многих столицах мира, в настоящее время очередь Черногории. Мы собираемся в 12 часов дня в парке у моста Миллениум и пройдем по центру города рядом с Министерством иностранных дел, Парламента, Администрации Президента к центральной площади...

Идея марша не нова и ее не придумало посольство Украины. Такие марши организовала и провела украинская диаспора во многих странах мира в минувшие выходные. К сожалению, кроме большого количества украинцев, проживающих в Черногории, официально образованной организации нет, а пригласить как можно больше людей, марш инициировало само Посольство.

Хочу отметить, что идея марша солидарности с Украиной абсолютно мирная и что нет жестоких или провокационных способов. Идея состоит в том, чтобы показать, что украинцы по всему миру поддерживают Украину в это сложное время, когда на нашей границе около 150 тысяч российских солдат и военных техник. Идея состоит в том, чтобы показать, что иностранцы в этих странах присоединяются к нашим гражданам с поддержкой и проявляют солидарность с нашей. Идея заключается в том, чтобы всем миром показать России, что Украина не останется одинокой в ​​случае полного российского вторжения.