Посольство России в Хельсинки призвало сообщать о дискриминации россиян: что получило

Посольство России в Финляндии решило сражаться с "буллингом" россиян. Дипломаты призывали жаловаться на нарушение прав русских и русскоговорящих. К посольству прислушались и засыпали информацией о преступлениях на территории Украины.

В посольстве захотели собирать информацию о "нарушениях прав россиян и русскоязычных граждан". Посоветовали обращаться по электронной почте.

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Консульство засыпали фактами преступлений на территории Украины

Ответ не заставил себя ждать: люди писали, что сама Россия убивает русскоязычных жителей в Мариуполе и Харькове. Пользователи отмечали: права россиян не нарушают в Финляндии, однако издеваются над людьми в России и Украине и делает это режим Путина.

Люди присылали фото избиений протестующих на митингах в российских городах. Дискриминация происходит только за то, что они употребили слово "война".

Смотрите скриншоты рассказов о зверствах режима Путина:

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