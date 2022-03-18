У посольстві забажали збирати інформацію про "порушення прав росіян та російськомовних громадян". Порадили звертатись на електронну пошту.

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Відповідь не забарилась: люди писали, що сама Росія вбиває російськомовних жителів у Маріуполі та Харкові. Користувачі зазначали: права росіян не порушують у Фінляндії, проте знущаються з людей у Росії та Україні, і робить це режим Путіна.

Люди надсилали фото побиття протестувальників на мітингах у російських містах. Дискримінація відбувається лише за те, що вони вжили слово "війна".

Дивіться скриншоти розповідей про звірства режиму Путіна:

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