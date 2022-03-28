Посольство России в Варшаве облили красной краской
Источник:RMF24
Здание посольства России в Варшаве в знак протеста против войны в Украине облили краской. Участие в акции протеста приняли несколько мужчин.
Возле забора разместили российский флаг, который облили красной краской.
Представительница полиции Габриэла Путира сообщила, что инцидент произошел 28 марта после 16:00 на улице Бельведерская. Несколько мужчин облили красной краской здание российского посольства.
Стоит внимания 10 тысяч человек собрались в Варшаве в поддержку Украины: красноречивые фото
По информации польских СМИ, перед зданием посольства собралась группа из нескольких человек. На акцию протеста они принесли баннер с надписью "Долой фашизм".
Перед забором посольства разместили фотографии масштабных последствий войны России против гражданского населения Украины. Также участники акции разместили около забора российский флаг, который облили красной краской.
В результате акции польские полицейские задержали двоих человек.
Посольство России в Варшаве облили краской / Фото из твиттера Аркадиуша Щурека
К слову – Польский генерал: Калининградский округ – часть Польши: смотрите видео