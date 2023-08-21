Режим самопровозглашенного президента Александра Лукашенко становится все более опасным для мира. Посольство США в Беларуси 21 августа опубликовало предупреждение с призывом к американцам немедленно покинуть государство, в котором процветает произвол.

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Предупреждение США о Беларуси

Как пишут в пресс-службе посольства, правительство Литвы 18 августа закрыло два пункта пропуска на границе с Беларусью. Пока еще работают четыре пункта пропуска, однако стоит поспешить, поскольку их также могут закрыть.

Кроме того, соответствующие действия могут принять такие государства, как Польша с Латвией, граница с которыми имеет Беларусь.

Не поезжайте в Беларусь из-за постоянного содействия белорусскими властями нападения России на Украину, который не был спровоцирован, а вместе с тем – наращивания российских военных сил в Беларуси, произвольного применение местных законов, потенциальных гражданских беспорядков и риска задержания,

– говорится в источнике.

Там отмечено, что посольство Соединенных Штатов в Беларуси имеет ограниченные возможности помощи американцам, проживающим в этой стране или приехавшим в нее как туристы.

"Граждане США в Беларуси должны уехать немедленно. Рассмотрите вариант вылета через другие пункты пропуска на границе с Литвой и Латвией", – подчеркнули в посольстве, добавив, что запрещено въезжать в Польшу сухопутно из Беларуси.

Обратите внимание! Американцам не рекомендуют выезжать из Беларуси в Украину или Россию. Очевидно, в случае нашего государства это связано с тем, что на белорусско-украинской границе немало военных и продолжается широкомасштабная война. А в Россию лучше вообще не ехать никогда, потому что это государство-террорист.

Преступную страну планируют изолировать