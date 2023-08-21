Режим самопроголошеного президента Алєксандра Лукашенка стає все більш небезпечним для світу. Посольство США у Білорусі 21 серпня опублікувало попередження зі закликом до американців негайно покинути державу, у якій процвітає свавілля.
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Попередження США щодо Білорусі
Як пишуть у пресслужбі посольства, уряд Литви 18 серпня закрив два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Поки ще працює чотири пункти пропуску, однак варто поспішити, оскільки їх також можуть закрити.
Окрім того, відповідні дії можуть ухвалити такі держави як Польща з Латвією, кордон з якими має Білорусь.
Не їдьте до Білорусі через постійне сприяння білоруською владою нападу Росії на Україну, що не був спровокований, а разом з тим – нарощування російських військових сил у Білорусі, свавільне застосування місцевих законів, потенційні громадянські заворушення та ризик затримання,
– йдеться у джерелі.
Там зазначено, що посольство Сполучених Штатів у Білорусі має обмежені можливості щодо допомоги американцям, які проживають у цій країні чи приїхали до неї як туристи.
"Громадяни США в Білорусі мають виїхати негайно. Розгляньте варіант вильоту через інші пункти пропуску на кордоні з Литвою та Латвією", – наголосили у посольстві, додавши, що заборонено в'їжджати до Польщі сухопутно з Білорусі.
Злочинну країну планують ізолювати
- Зауважимо, що країни Балтії, як пишуть ЗМІ, разом із Польщею обговорюють алгоритм повного закриття кордону з Білоруссю.
- Острах Варшави, Риги, Таллінна, Вільнюса пов'язаний з тим, що Лукашенко може готувати провокації. Зокрема, спільно з Путіним для цього готує військо.
- У Білорусі бійцям ПВК "Вагнера" видавали паспорти. Польща є однією з тих країн, яка останні тижні говорить про загрозу з боку Мінська.
- Хоча разом з тим була новина, що чисельність найманців Євгенія Пригожина в Білорусі зменшилась на одну тисячу осіб за останній час.