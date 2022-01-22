Посольство США в Києві просить дозволу в Держдепу для евакуації співробітників, – CNN

У ЗМІ шириться інформація про можливу евакуацію співробітників посольства США з України. За деякими даними, представники дипломатичної місії в Києві уже скерували відповідне прохання до Держдепу.

По данным источников, посольство США просит разрешения эвакуировать второстепенных сотрудников дипломатической миссии. Такую информацию обнародовал журналист CNN Мэтью Ченс.

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Эвакуацию могут начать на следующей неделе

Посольство США, как утверждает журналист, планирует эвакуировать второстепенный персонал в связи с угрозой полномасштабного вторжения России в Украину.

С такой просьбой посольство Вашингтона в Киеве обратилось утром 22 января. По словам Мэтью Ченса, Госдеп уже ответил.

Эвакуацию второстепенного персонала посольства США в Киеве, вероятно, могут начать уже на следующей неделе.

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CNN уже сообщали о том, что в Госдепе США рассматривают возможность эвакуации своих граждан из Украины. В первую очередь Вашингтон планирует забирать дипломатов.

Однако в посольстве США в Киеве назвали возможную эвакуацию "обычной планировкой".

Причиной возможной эвакуации является серьезная угроза безопасности – возможность обострения войны с Россией.

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Ранее американские СМИ сообщали о том, что в США сейчас рассматривают вопрос эвакуации семей дипломатов из Украины. Однако эту информацию в Госдепе отказались комментировать.

Текст публикации Мэтью Ченса

Посольство США в Киеве сегодня обратилось в Госдепартамент с просьбой предоставить разрешение на выезд второстепенных сотрудников и семей из посольства. США сообщили Украине, что "вероятно, начнут эвакуацию уже на следующей неделе" семей дипломатов.