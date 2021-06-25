Посольство США в Москве вывесило флаг ЛГБТ ко Дню радужного флага. Именно этот флаг является символом ЛГБТ-сообщества. В ведомстве заявили, что "права человека универсальны".

Флаг ЛГБТ-сообщества уже не первый год вывешивает Посольство США в России. Именно радужный флаг является символом ЛГБТ-сообщества.

К теме В Германии подсветили стадионы цветами ЛГБТ после запрета УЕФА: невероятное видео

В Москве вывесили флаг ЛГБТ-сообщества

Права человека универсальны. Каждый человек заслуживает того, чтобы жить жизнью, свободной от ненависти, предубеждений и преследований,

– рассказали в посольстве США.

Более того, посол США в России Джон Салливан заявил, что присоединился к заявлению послов и временный поверенный из других дипмиссий в России о важности защиты прав человека всех людей, включая ЛГБТ.

Краткая предыстория

В 2020 году в России также вывесили флаг ЛГБТ-сообщества. Тогда действия посольства критиковали некоторые российские политики. Тогда даже МИД России выдвинуло протест посольствам США, Великобритании и Канады из-за вывешивания флага.

Кстати, в России с 2013 года действует "закон о запрете гей-пропаганды среди несовершеннолетних". Он предусматривает "ответственность за препятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий".

Однако Европейский суд по правам человека и Комитет по правам человека ООН признали его дискриминационным.

Радужный флаг создал Гилберт Бейкер специально для гей-прайда в Сан-Франциско в 1978 году. Флаг впервые продемонстрировали 25 июня 1978 года на гей-прайде. Именно в этот день впоследствии начали отмечать День радужного флага.