Посольство США поздравило украинцев с Днем прайда
Источник:фейсбук посольства США
Посольство Соединенных Штатов Америки поздравило украинцев с Днем прайда. Американские дипломаты призвали поддерживать достойное отношение ко всем людям и проявлять всестороннее уважение к правам человека.
Они отметили, что права LGBTQI+ являются правами человека. А борьба за прекращение насилия, дискриминации и криминализации – это глобальный вызов.
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"Ни одна группа не должна быть исключена из сферы действия мер защиты, независимо от расы, этнической принадлежности, пола, половой идентичности, сексуальной ориентации, половых особенностей, статуса инвалидности, возраста, религии или убеждений", – говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в поддержке достойного отношения ко всем людям и всестороннего уважения к правам человека,
– призвали дипломаты.
День прайда – что это за праздник
Источник: Википедия
- Его отмечают в память о Стоунволлском восстании в Нью-Йорке в 1969 году. Тогда тысячи геев и лесбиянок оказали сопротивление полицейским репрессиям, что стало одним из символов борьбы сексуальных меньшинств за гражданские права.
- Празднование начинается ежегодно 28 июня и продолжается в течение всей недели. Активисты в эти дни организуют много общественных, культурных и развлекательных мероприятий.
- В 2021 году в Украине Марш равенства решили перенести на сентябрь.