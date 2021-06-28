Посольство США поздравило украинцев с Днем прайда

Посольство Соединенных Штатов Америки поздравило украинцев с Днем прайда. Американские дипломаты призвали поддерживать достойное отношение ко всем людям и проявлять всестороннее уважение к правам человека.

Они отметили, что права LGBTQI+ являются правами человека. А борьба за прекращение насилия, дискриминации и криминализации – это глобальный вызов.

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"Ни одна группа не должна быть исключена из сферы действия мер защиты, независимо от расы, этнической принадлежности, пола, половой идентичности, сексуальной ориентации, половых особенностей, статуса инвалидности, возраста, религии или убеждений", – говорится в сообщении.

Присоединяйтесь к нам в поддержке достойного отношения ко всем людям и всестороннего уважения к правам человека,

– призвали дипломаты.

День прайда – что это за праздник

Международный день прайда ежегодно отмечается в мире 28 июня.

Источник: Википедия