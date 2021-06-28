Вони наголосили, що права LGBTQI+ є правами людини. А боротьба за припинення насильства, дискримінації та криміналізації – це глобальний виклик.

Цікаво Посольство США в Москві вивісило прапор ЛГБТ

"Жодна група не повинна бути виключена зі сфери дії заходів захисту, незалежно від раси, етнічної приналежності, статі, статевої ідентичності, сексуальної орієнтації, статевих особливостей, статусу інвалідності, віку, релігії чи переконань", – мовиться у повідомленні.

Приєднуйтесь до нас у підтримці гідного ставлення до всіх людей та всебічної поваги до прав людини,

– закликали дипломати.

Довідка. Міжнародний день прайду щорічно відзначається у світі 28 червня.

День прайду – що це за свято

Джерело: Вікіпедія