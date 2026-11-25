24 ноября посольство США призвало своих граждан воздержаться от поездок в Украину из-за постоянных военных угроз. Дипломаты отдельно предупредили о рисках запрета на выезд для мужчин с двойным гражданством.

Об этом говорится в официальном сообщении дипломатической миссии о безопасности.

Почему посольство США призвало не ехать в Украину

Государственный департамент напоминает о чрезвычайно высоком уровне опасности на всей территории Украины.

Российские ракетные и беспилотные атаки продолжают затрагивать все регионы Украины, и удары могут наноситься в любое время, с ограниченным предупреждением или вообще без него,

– заявили в посольстве.

Американское ведомство отдельно обратило внимание на ситуацию мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, имеющих украинское гражданство. Дипломаты подчеркнули, что таким лицам "может быть запрещено выезжать из страны, в том числе мужчинам с двойным гражданством", поскольку во время действия военного положения их могут призвать в армию.

Гражданам США, находящимся в Украине, посоветовали включить оповещения о тревогах, заранее выяснить расположение ближайших укрытий, избегать окон в случае атаки и строго соблюдать требования комендантского часа.

Также в дипломатическом представительстве отметили, что режим работы самого учреждения пока остается без изменений, однако передвижение американских чиновников за пределы Киева существенно ограничено специальными разрешениями.

Напомним, что администрация Дональда Трампа ранее выразила европейским и украинским чиновникам стремление к заключению мирного соглашения между Украиной и Россией до начала января 2027 года.

24 ноября президент Зеленский публично заявил, что Кушнер и Виткофф стремятся достичь мирных договоренностей о завершении российско-украинской войны до января, но Трамп посмеялся над этими словами.