Про це йдеться в офіційному безпековому сповіщенні дипломатичної місії.

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Чому посольство США закликало не їхати в Україну

Державний департамент нагадує про надзвичайно високий рівень небезпеки на всій українській території.

Російські ракетні та безпілотні атаки продовжують зачіпати всі регіони України, і удари можуть відбуватися в будь-який час, з обмеженим попередженням або взагалі без нього– заявили в посольстві.

Американське відомство окремо звернуло увагу на ситуацію чоловіків віком від 23 до 60 років, які мають українське громадянство. Дипломати наголосили, що таким особам "може бути заборонено виїжджати з країни, у тому числі чоловікам із подвійним громадянством", оскільки під час дії воєнного стану їх можуть призвати до війська.

Громадянам США, які перебувають в Україні, порадили увімкнути сповіщення про тривоги, заздалегідь з'ясувати розташування найближчих укриттів, уникати вікон у разі атаки та суворо дотримуватися вимог комендантської години.

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Також у дипломатичному представництві зазначили, що режим роботи самої установи наразі залишається без змін, проте пересування американських урядовців за межі Києва суттєво обмежене спеціальними дозволами.

Нагадаємо, що адміністрація Дональда Трампа раніше висловила європейським та українським посадовцям прагнення до укладення мирної угоди між Україною та Росією до початку січня 2027 року.

24 листопада президент Зеленський публічно заявив, що Кушнер та Віткофф прагнуть досягти мирних домовленостей щодо завершення російсько-української війни до січня, але Трамп посміявся з цих слів.