Безопасностная ситуация– жестокая: посольство США призвало американцев срочно выехать из Украины

Идут 141 сутки героического противостояния украинского народа российским оккупантам. Между тем посольство США в Украине в очередной раз призвало американцев немедленно выехать с территории нашего государства, учитывая ситуацию с безопасностью.

Такое сообщение ведомство обнародовало 14 июля на своем официальном сайте. В нем представители посольства подчеркивают, в частности, опасность непредвиденных ракетных ударов российских оккупантов по всей территории Украины.

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Заявление американского посольства

Отмечается, что ситуация по всей Украине продолжает оставаться жестокой и непредсказуемой вследствие длительных атак со стороны россии, учитывая активные боевые действия и неопределенные условия безопасности.

Посольство США призывает граждан США не въезжать в Украину, а находящихся в Украине немедленно уехать, используя индивидуально доступные варианты наземного транспорта, если это безопасно,

– говорится в сообщении.

В посольстве также подчеркнули, что ситуация с безопасностью может ухудшиться непредсказуемо и в любой момент – граждан США попросили сохранять бдительность и принимать соответствующие меры с целью сохранения своей жизни и здоровья.

Что советуют гражданам США, находящимся в Украине

К слову, посольство США в Киеве призвало американцев в Украине избегать массовых скоплений людей и организованных мероприятий, поскольку они могут быть целью россии в любом уголке Украины, в том числе и в западных регионах. Кроме того, граждан США попросили соблюдать следующие правила:

Если вы услышали громкий взрыв или сигнал воздушной тревоги, немедленно направляйтесь в укрытие.

Если вы находитесь в этот момент на улице, немедленно ищите хранилище в крепкой конструкции, если это невозможно – лягте на землю и прикройте голову руками.

Учитывайте, что даже та ракета или дрон, которые удалось сбить, представляют значительный риск из-за вероятности падения обломков.

После атаки держитесь подальше от любых обломков, следите за проверенными источниками новостей и следуйте указаниям официальных властей.

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Добавим, что также в ведомстве американцев призвали изменить местонахождение, если они испытывают опасность. Вместе с тем, там подчеркнули, что следует тщательно оценить потенциальные риски, связанные с переездом в другое место.

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