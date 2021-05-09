Дипломатическая миссия США в Украине в твиттере отреагировали на регулярные обстрелы пророссийскими боевиками на Донбассе объектов гражданской инфраструктуры. Речь о больницах и системах водоснабжения.

В Соединенных Штатах Америки требуют прекращения "российской агрессии в Украине". Агрессии, которая является угрожающей для гражданских, и для жизненно необходимых систем.

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США обеспокоены обострением в Донбассе

Посольство США в Украине 8 мая опубликовало твит, в котором выразило обеспокоенность из-за обстрелов гражданской инфраструктуры на Донбассе. Речь об атаках, осуществляемых пророссийскими боевиками.

Обеспокоены сообщениями о повреждении важнейшей гражданской инфраструктуры на Востоке Украины, особенно – водных систем и больниц,

– говорится в сообщении американской дипломатической миссии.

США требуют "прекращения российской агрессии в Украине, которая угрожает гражданскому населению, жизненно необходимым системам и инфраструктуре".

Обеспокоен сообщениями о повреждениях критически важной гражданской инфраструктуры на востоке Украины, особенно систем водоснабжения и больниц. Мы требуем положить конец агрессии России в Украине, которая угрожает гражданскому населению, а также системам и инфраструктуре, которые служат их спасательными линиями. - Посольство США в Киеве (@USEmbassyKyiv) 8 мая 2021 г.

О каких разрушения боевиками гражданских объектов идет речь

5 мая у Попасной в Луганской области оккупанты обстреляли гражданский сектор, возник пожар.

4 мая в городе Красногоровка Донецкой области боевики не погнушались обстрелять больницу с 45 пациентами.