Посольство США отреагировало на обстрелы боевиками больницы на Донбассе
Дипломатическая миссия США в Украине в твиттере отреагировали на регулярные обстрелы пророссийскими боевиками на Донбассе объектов гражданской инфраструктуры. Речь о больницах и системах водоснабжения.
Источник:твиттер посольства США в Украине
В Соединенных Штатах Америки требуют прекращения "российской агрессии в Украине". Агрессии, которая является угрожающей для гражданских, и для жизненно необходимых систем.
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США обеспокоены обострением в Донбассе
Посольство США в Украине 8 мая опубликовало твит, в котором выразило обеспокоенность из-за обстрелов гражданской инфраструктуры на Донбассе. Речь об атаках, осуществляемых пророссийскими боевиками.
Обеспокоены сообщениями о повреждении важнейшей гражданской инфраструктуры на Востоке Украины, особенно – водных систем и больниц,
– говорится в сообщении американской дипломатической миссии.
США требуют "прекращения российской агрессии в Украине, которая угрожает гражданскому населению, жизненно необходимым системам и инфраструктуре".
О каких разрушения боевиками гражданских объектов идет речь
- 5 мая у Попасной в Луганской области оккупанты обстреляли гражданский сектор, возник пожар.
- 4 мая в городе Красногоровка Донецкой области боевики не погнушались обстрелять больницу с 45 пациентами.
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