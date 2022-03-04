Посольство США в Украине назвало атаку на Запорожскую АЭС военным преступлением

Россия ставит под угрозу существование всего мира, обстреливая Запорожскую АЭС. На ночные обстрелы ЗАЭС отреагировало Посольство США в Украине.

Обстрел ЗАЭС делает терроризм Путина на шаг дальше

В посольстве заявили, что нападение врага на атомную электростанцию ​​– это военное преступление. Заметим, что ЗАЭС – самая большая атомная электростанция Европы.

Это важно Все страны Запада должны понять, что Путин может уничтожить мир

В американском посольстве назвали терроризмом действия путинского режима, до этого захватившего еще и Чернобыльскую АЭС.

Обстрел Путиным крупнейшей атомной электростанции Европы делает его терроризм еще на шаг дальше,

– говорится в сообщении.

Как известно, всю ночь на 4 марта путинская армия обстреливала Запорожскую АЭС. В результате на ЗАЭС возник пожар.

К счастью, спасателям удалось ликвидировать пожар, хотя российская армия не давала доступа.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что радиационный фон в норме. На ЗАЭС еще раньше остановили два энергоблока.

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