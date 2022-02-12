Посольство Великобритании остается работать в Киеве
Источник:твиттер Мелинды Симмонс
На фоне угрозы возможного российского вторжения ряд стран начали эвакуацию семей дипломатов и частей дипмиссий. Однако посольство Великобритании остается работать в Украине.
Великобритания призвала своих граждан покинуть территорию Украины. МИД просит воспользоваться коммерческими рейсами и вернуться на родину.
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Посольство продолжает свою работу
Несмотря на то, что официальный Лондон призвал своих граждан покинуть Украину, посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс подчеркнула, что дипломаты из Киева не будут выезжать. По ее словам, команда посольства продолжает свою работу.
Я остаюсь в Киеве и продолжаю работать вместе с основной командой. Посольство остается работать,
– заметила Симмонс.
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