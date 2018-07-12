Посоветовали сконцентрироваться на реформах: как завершился украинский день на саммите НАТО

12 июля в Брюсселе на саммите НАТО состоялся украинский день совместно с грузинским. Он принес хорошие новости Грузии. Главы стран-членов Альянса подтвердили, что эта страна будет членом НАТО. А вот насчет Украины настолько четких и однозначных заявлений не было, даже не получили статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Киеву между тем посоветовали работать в существующих форматах взаимодействия с Альянсом, в частности, в комиссии Украина – НАТО.

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Проблема лишь в том, что блокирует работу Венгрия из-за претензий к украинскому закону "Об образовании".

Самый высокий уровень политики в Украине является платформой для экстремистских и антивенгерских идей и политических тенденций. Венгрия дала понять, что ни в коем случае не может поддержать сближение Украины с НАТО, пока ситуация в этой сфере не улучшится,

– прокомментировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Украинский вопрос сегодня обсудили на Североатлантическом Совете. По результатам заседания члены Альянса пообещали все же рассмотреть возможность участия нашей страны в программе расширенных возможностей. А чтобы стать членом НАТО в перспективе Украине нужно сконцентрироваться на реформах.

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"Сейчас основное – это проведение реформ в Украине. Вы достигаете значительного прогресса. И я призываю вас не сбавлять обороты, потому что именно это приблизит Украину к НАТО. И прежде всего это поможет укрепить вашу независимость и демократию", – добавил Йенс Столтенберг.

В свою очередь, Петр Порошенко заверил – интеграция в Альянс является одним из его приоритетов. Именно поэтому процесс модернизации Украины на всех уровнях продолжается.

Мы считаем, что станем важным союзником для НАТО. Мы ни у кого не просим разрешения, мы имеем право быть членом организации, это суверенный выбор Украины,

– сказал Президент Украины Петр Порошенко.

На полях саммита НАТО Петр Порошенко сегодня встретился с Дональдом Трампом. Разговор длился 20 минут, и прессу на него не допустили. Впрочем, СМИ удалось узнать, что во время разговора президенты успели обсудить сотрудничество в оборонной сфере, "Северный поток – 2" и дальнейшую поддержку Украины. Вспомнил американский президент и об аннексии Крыма. Подчеркнул, что не допустил бы захвата полуострова, а сейчас не знает, что с ним будет дальше.

Доволен ли я тем, что произошло с Крымом? Нет. Я не доволен. Но это произошло на глазах Барака Обамы, а не Трампа. Позволил ли бы я, чтобы это произошло? Нет, я бы этого не позволил, а он допустил, чтобы это произошло,

– подчеркнул президент США Дональд Трамп.

А уже после встречи с Трампом Петр Порошенко остался уверен, что во время разговора с Путиным в понедельник президент США не пойдет на уступки по Крыму. И добавил: сюрпризов из Хельсинки не ожидает.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках рабочего визита в Брюссель в рамках саммита НАТО. Украинский и французский главы государств обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.