21:46
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
20°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Путин Валаамский. В России деньги не пахнут
Вєсті Кремля
21:14, сегодня
Вести.UA. Пьяница Шуфрич. Ляшко теперь обслуживает себя сам
Вєсті.UA
20:43, сегодня
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Посоветовали сконцентрироваться на реформах: как завершился украинский день на саммите НАТО

82 Читати новину українською

12 июля в Брюсселе на саммите НАТО состоялся украинский день совместно с грузинским. Он принес хорошие новости Грузии. Главы стран-членов Альянса подтвердили, что эта страна будет членом НАТО. А вот насчет Украины настолько четких и однозначных заявлений не было, даже не получили статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Киеву между тем посоветовали работать в существующих форматах взаимодействия с Альянсом, в частности, в комиссии Украина – НАТО.

Читайте также: Прежде всего это укрепит независимость: в НАТО рассказали, что приблизит Украину к членству

Проблема лишь в том, что блокирует работу Венгрия из-за претензий к украинскому закону "Об образовании".

Самый высокий уровень политики в Украине является платформой для экстремистских и антивенгерских идей и политических тенденций. Венгрия дала понять, что ни в коем случае не может поддержать сближение Украины с НАТО, пока ситуация в этой сфере не улучшится,
– прокомментировал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Украинский вопрос сегодня обсудили на Североатлантическом Совете. По результатам заседания члены Альянса пообещали все же рассмотреть возможность участия нашей страны в программе расширенных возможностей. А чтобы стать членом НАТО в перспективе Украине нужно сконцентрироваться на реформах.

Читайте также: Генсек НАТО сделал заявление об ответственности России в войне на Донбассе

"Сейчас основное – это проведение реформ в Украине. Вы достигаете значительного прогресса. И я призываю вас не сбавлять обороты, потому что именно это приблизит Украину к НАТО. И прежде всего это поможет укрепить вашу независимость и демократию", – добавил Йенс Столтенберг.

В свою очередь, Петр Порошенко заверил – интеграция в Альянс является одним из его приоритетов. Именно поэтому процесс модернизации Украины на всех уровнях продолжается.

Мы считаем, что станем важным союзником для НАТО. Мы ни у кого не просим разрешения, мы имеем право быть членом организации, это суверенный выбор Украины,
– сказал Президент Украины Петр Порошенко.

На полях саммита НАТО Петр Порошенко сегодня встретился с Дональдом Трампом. Разговор длился 20 минут, и прессу на него не допустили. Впрочем, СМИ удалось узнать, что во время разговора президенты успели обсудить сотрудничество в оборонной сфере, "Северный поток – 2" и дальнейшую поддержку Украины. Вспомнил американский президент и об аннексии Крыма. Подчеркнул, что не допустил бы захвата полуострова, а сейчас не знает, что с ним будет дальше.

Доволен ли я тем, что произошло с Крымом? Нет. Я не доволен. Но это произошло на глазах Барака Обамы, а не Трампа. Позволил ли бы я, чтобы это произошло? Нет, я бы этого не позволил, а он допустил, чтобы это произошло,
– подчеркнул президент США Дональд Трамп.

А уже после встречи с Трампом Петр Порошенко остался уверен, что во время разговора с Путиным в понедельник президент США не пойдет на уступки по Крыму. И добавил: сюрпризов из Хельсинки не ожидает.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с Президентом Франции Эммануэлем Макроном в рамках рабочего визита в Брюссель в рамках саммита НАТО. Украинский и французский главы государств обсудили ситуацию с безопасностью на Донбассе.

Теги: Новости Украины НАТО Новости политики Дональд Трамп Петр Порошенко Йенс Столтенберг Новости Грузии
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Почему судья, которая отказалась выносить "правильные" решения, забрала свои слова о давлении
сегодня, 21:30 Почему судья, которая отказалась выносить "правильные" решения, забрала свои слова о давлении
29
Як працює узаконений видобуток бурштину: досвід США
сегодня, 21:00 Як працює узаконений видобуток бурштину: досвід США
Дмитро Гнап 28
Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
11 июля, 18:30 Уверены, что знаете о пиве много? Проверьте себя!
271
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Как найти хорошую работу и зарабатывать больше: интервью с консультантом Всемирного банка
сегодня, 19:01 Как найти хорошую работу и зарабатывать больше: интервью с консультантом Всемирного банка
Євгенія Мазур 116
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 27 июня , 14:37
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы
23 апреля , 16:10
Полицейский застрелил гражданского из-за бытовой ссоры, - штаб АТО
 10 февраля , 11:07
Депутат из Днепра Суханов, который оскорбил евреев, выехал в Крым, – мэр города
 13 февраля , 19:02
Гороскоп на 13 июля для всех знаков зодиака
 13 июля , 05:20
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук