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Порадили сконцентруватися на реформах: як завершився український день на саміті НАТО

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12 липня в Брюсселі на саміті НАТО відбувся український день спільно з грузинським. Він приніс хороші новини Грузії. Глави країн-членів Альянсу підтвердили, що ця країна буде членом НАТО. А от щодо України настільки чітких та однозначних заяв не було, навіть не отримали статусу партнера НАТО з розширеними можливостями.

Києву натомість порадили працювати в теперішніх форматах взаємодії з Альянсом, зокрема, в комісії Україна – НАТО.

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Проблема лише в тому, що роботу блокує Угорщина через претензії до українського закону "Про освіту".

Найвищий рівень політики в Україні є платформою для екстремістських і антиугорських ідей та політичних тенденцій. Угорщина дала зрозуміти, що в жодному разі не може підтримати зближення України з НАТО, поки ситуація в цій сфері не покращиться,
– прокоментував міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.

Українське питання сьогодні обговорили на Північноатлантичній Раді. За результатами засідання члени Альянсу пообіцяли таки розглянути можливість участі нашої країни у програмі розширених можливостей. А щоб стати членом НАТО у перспективі Україні треба сконцентруватися на реформах.

"Зараз основне – це проведення реформ в Україні. Ви досягаєте значного прогресу. І я закликаю вас не зменшувати обертів, бо саме це наблизить Україну до НАТО. Та насамперед це допоможе укріпити вашу незалежність та демократію", – додав Єнс Столтенберг.

Петро Порошенко запевнив – інтеграція в Альянс є одним із його пріоритетів. Саме тому процес модернізації України на всіх рівнях триває.

Ми вважаємо, що станемо важливим союзником для НАТО. Ми ні в кого не просимо дозволу, ми маємо право бути членом організації, це суверенний вибір України,
– сказав Президент України Петро Порошенко.

На полях саміту НАТО Петро Порошенко сьогодні зустрівся з Дональдом Трампом. Розмова тривала 20 хвилин і пресу на неї не допустили. Втім, ЗМІ таки вдалося дізнатися, що під час розмови президенти встигли обговорити співпрацю в оборонній сфері, "Північний потік – 2" і подальшу підтримку України.

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Згадав американський президент і про анексію Криму. Наголосив, що не допустив би захоплення півострова, а зараз не знає, що з ним буде далі.

Чи задоволений я тим, що сталося з Кримом? Ні. Я не задоволений. Але це сталося на очах Барака Обами, а не Трампа.Чи я б дозволив, щоб це сталося? Ні, я б цього не дозволив, а він допустив, щоб це сталося,
– наголосив президент США Дональд Трамп.

А вже після зустрічі з Трампом Петро Порошенко залишився упевнений, що під час розмови з Путіним у понеділок президент США не піде на поступки щодо Криму. І додав: сюрпризів з Гельсінкі не очікує.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко провів зустріч з Президентом Франції Еммануелем Макроном у рамках робочого візиту до Брюсселя в рамках саміту НАТО. Український та французький глави держав обговорили безпекову ситуацію на Донбасі.

Теги: Новини України НАТО Новини політики Дональд Трамп Петро Порошенко Новини Грузії Єнс Столтенберг
Джерело: 24 канал
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