Посреди трассы на Полтавщине взорвался бензовоз: водитель погиб

Вблизи села Бродщина на Полтавщине вечером в понедельник, 14 февраля, взорвался бензовоз. К сожалению, водитель не выжил.

Сообщение от местных жителей правоохранители получили около 20:00. На место трагедии прибыла следственно-оперативная группа полиции, спасатели и медики.

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Спасатели ликвидировали пожар. В то же время спасти водителя не удалось. По данным правоохранителей, погибший – житель Киевщины, 1975 года рождения.

В результате взрыва бензовоза МАН погиб водитель грузовика, житель Киевщины, 1975 года рождения,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 канала выражает соболезнования близким погибшего.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

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