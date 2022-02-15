Посреди трассы на Полтавщине взорвался бензовоз: водитель погиб

15 февраля 2022 , 08:34
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Источник:

Нацполиция

Вблизи села Бродщина на Полтавщине вечером в понедельник, 14 февраля, взорвался бензовоз. К сожалению, водитель не выжил.

Сообщение от местных жителей правоохранители получили около 20:00. На место трагедии прибыла следственно-оперативная группа полиции, спасатели и медики.

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Спасатели ликвидировали пожар. В то же время спасти водителя не удалось. По данным правоохранителей, погибший – житель Киевщины, 1975 года рождения.

В результате взрыва бензовоза МАН погиб водитель грузовика, житель Киевщины, 1975 года рождения,
– говорится в сообщении.

Редакция 24 канала выражает соболезнования близким погибшего.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.

На Луганщине взорвалось кафе

  • На Луганщине в Станице Луганской вечером 13 февраля в кафе "Мрия" прогремел сильный взрыв. К счастью, жертв не было. Пострадали 12 человек. Из них 8 – понадобилась госпитализация. Кроме того, еще 4 пострадавших после оказания помощи находятся на амбулаторном лечении.
  • По данным спасателей, причиной инцидента мог стать взрыв газового баллона. Впоследствии вспыхнул пожар.
  • Спасателям удалось ликвидировать огонь около 22:00.
  • Тогда площадь возгорания составляла около 160 квадратных метров.
Автор: Мар'яна Бекало