Повідомлення від місцевих жителів правоохоронці отримали близько 20:00. На місце трагедії прибула слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики.
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Рятувальники ліквідували пожежу. Водночас врятувати водія не вдалося. За даними правоохоронців, загиблий – житель Київщини, 1975 року народження.
Унаслідок вибуху бензовоза МАН загинув водій вантажівки, мешканець Київщини, 1975 року народження,
– мовиться у повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії.
На Луганщині вибухнуло кафе
- На Луганщині у Станиці Луганській увечері 13 лютого у кафе "Мрія" прогримів сильний вибух. На щастя, жертв не було. Постраждали 12 людей. З них 8 – знадобилася госпіталізація. Окрім того, ще4 постраждалих після надання допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні.
- За даними рятувальників, причиною інциденту міг стати вибух газового балона. Згодом спалахнула пожежа.
- Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь близько 22:00.
- Тоді площа займання становила близько 160 квадратних метрів.