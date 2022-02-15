Повідомлення від місцевих жителів правоохоронці отримали близько 20:00. На місце трагедії прибула слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики.

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Рятувальники ліквідували пожежу. Водночас врятувати водія не вдалося. За даними правоохоронців, загиблий – житель Київщини, 1975 року народження.

Унаслідок вибуху бензовоза МАН загинув водій вантажівки, мешканець Київщини, 1975 року народження,

– мовиться у повідомленні.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття близьким загиблого.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

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