Повідомлення від місцевих жителів правоохоронці отримали близько 20:00. На місце трагедії прибула слідчо-оперативна група поліції, рятувальники та медики.

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Рятувальники ліквідували пожежу. Водночас врятувати водія не вдалося. За даними правоохоронців, загиблий – житель Київщини, 1975 року народження.

Унаслідок вибуху бензовоза МАН загинув водій вантажівки, мешканець Київщини, 1975 року народження,
– мовиться у повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

На Луганщині вибухнуло кафе

  • На Луганщині у Станиці Луганській увечері 13 лютого у кафе "Мрія" прогримів сильний вибух. На щастя, жертв не було. Постраждали 12 людей. З них 8 – знадобилася госпіталізація. Окрім того, ще4 постраждалих після надання допомоги перебувають на амбулаторному лікуванні.
  • За даними рятувальників, причиною інциденту міг стати вибух газового балона. Згодом спалахнула пожежа.
  • Рятувальникам вдалося ліквідувати вогонь близько 22:00.
  • Тоді площа займання становила близько 160 квадратних метрів.