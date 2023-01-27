Об этом российский оппозиционер и публицист из США рассказал 24 Каналу. По словам Пионтковского, Эрдогану очень нравится быть в качестве посредника.

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В частности, к этому его толкают определенные политические бонусы, полученные лидером Турции от российского диктатора Владимира Путина.

Почему Эрдоган готов притворяться посредником

Российский оппозиционер напомнил, что в августе 2022 года Эрдоган встречался с Путиным в Сочи. Тогда, по словам Пионтковского, российский диктатор сделал Эрдогану "три геополитических подарка". Лидер Турции получил свободу действий:

на Кавказе,

в Сирии,

в Ливане.

Как объяснил публицист, Москва и Анкара конкурировали в этих регионах. Однако Путин фактически уступил эти сферы влияния в обмен на то, чтобы Эрдоган стал посредником между Украиной и Россией. Украина постоянно отвергает предложения Турции по поводу прямого посредничества.

"Однако Эрдоган – правильный пацан. Путин ему уже столько заплатил, что по крайней мере притворяться посредником он готов", – отметил Пионтковский.

План Пионтковского по посредничеству Эрдогана

Публицист считает, что есть вопрос, в котором лидер Турции действительно мог бы стать посредником.

Эрдоган мог бы не то чтобы заключить соглашение, но помочь достичь взаимопонимания между российскими и украинскими военными и политиками о том, чтобы Россия и Украина не бомбили города друг друга,

– сказал Пионтковский.

По его словам, если сейчас предложить такой план россиянам, они только посмеются. Но вскоре ситуация для страны-агрессора коренным образом изменится.

Стрим Дарии Кудимовой и Андрея Пионтковского: смотрите полное видео

В России паникуют из-за вероятного предоставления Украине Storm Shadow

Как отметил Пионтковский, уже сейчас есть признаки того, что в генштабе России панически опасаются, что Украине предоставят Storm Shadow – дальнобойные авиационные крылатые ракеты. Да и вообще ситуация для страны-агрессора будет только ухудшаться.

Приблизительно через 2 – 3 месяца в Украине будет танковая, бронетанковая техника, серьезная артиллерия, еще и самолеты дадут. То есть, будет все необходимое для того, чтобы выиграть решающее сражение за Мелитополь,

– сказал публицист.

Пионтковский добавил, что у россиян может быть другое видение. Но это никак не влияет на реальную ситуацию.

Ракетные атаки по Украине – "окно возможностей" для россиян

По его словам, в ближайшие месяцы оккупанты будут пытаться нанести максимальный ущерб Украине.

В течение 3 месяцев характер войны будет очевиден. Россияне будут пытаться бомбить украинские города. Ведь других вариантов у них нет, это их "окно возможностей",

– отметил оппозиционер.

Он добавил, что в последние дни Россия уже усилила обстрелы Украины ракетами и дронами. Пионтковский считает, что это ответ Кремля на предоставление Украине танков. Пока Россия будет обстреливать украинские города, люди будут гибнуть.

Поэтому, по словам российского оппозиционера, президент Турции мог бы приложить все дипломатические усилия, чтобы стороны достигли договоренности по поводу прекращения обстрелов.

"Россиянам нужно предложить, что если такое соглашение будет достигнуто, то западные самолеты даже не будут направлены в Украину. Они могут находиться на польских аэродромах", – сказал Пионтковский.

"Пусть это будет битва на поле боя"

Российский публицист считает, что договоренность о прекращении обстрелов вполне реальна.

Андрей Пионтковский Российский оппозиционер и публицист из США Есть отличный исторический аналог. Гитлер и Иосиф Сталин никогда во время Второй мировой войны не звонили друг другу. Однако ни одна из сторон не использовала химическое оружие. Не было никаких договоренностей, тем более письменных соглашений. Однако какое-то понимание (о неиспользовании химического оружия – 24 Канал), вероятно, через определенных посредников было.

Он добавил, что Эрдогану следует сосредоточиться именно на этом вопросе и достичь такой договоренности хотя бы на ближайшие несколько месяцев.

"Стороны могли бы прийти к согласию. Мол, да, мы готовимся к решающей битве и увидим, кто победит. Но пусть это будет битва на поле боя. А давайте пока согласимся не уничтожать города друг друга", – сказал Пионтковский.

Эрдоган еще раз предложил свое посредничество: коротко