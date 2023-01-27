Про це російський опозиціонер та публіцист зі США розповів 24 Каналу. За словами Піонтковського, Ердогану дуже подобається бути у ролі посередника.

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Зокрема, до цього його штовхають певні політичні бонуси, які лідер Туреччини отримав від російського диктатора Владіміра Путіна.

Чому Ердоган готовий вдавати посередника

Російський опозиціонер нагадав, що у серпні 2022 року Ердоган зустрічався з Путіним у Сочі. Тоді, за словами Піонтковського, російський диктатор зробив Ердогану "три геополітичних подарунки". Лідер Туреччини отримав свободу дій:

на Кавказі,

у Сирії,

у Лівані.

Як пояснив публіцист, Москва та Анкара конкурували у цих регіонах. Однак Путін фактично поступився цими сферами впливу в обмін на те, аби Ердоган став посередником між Україною та Росією. Україна постійно відхиляє пропозиції Туреччини щодо прямого посередництва.

"Однак Ердоган – правильний пацан. Путін йому вже стільки заплатив, що принаймні вдавати посередництво він готовий", – зауважив Піонтковський.

План Піонтковського щодо посередництва Ердогана

Публіцист вважає, що є питання, у якому лідер Туреччини справді міг би стати посередником.

Ердоган міг би не те що укласти угоду, але досягти взаєморозуміння між російськими та українськими військовими й політиками про те, щоб Росія та Україна не бомбардували міста один одного,

– сказав Піонтковський.

За його словами, якщо зараз запропонувати такий план росіянам, вони лише посміються. Але вже невдовзі ситуація для країни-агресорки докорінно зміниться.

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У Росії панікують через ймовірне надання Україні Storm Shadow

Як зазначив Піонтковський, вже зараз є ознаки того, що у генштабі Росії панічно бояться, що Україні нададуть Storm Shadow – далекобійні авіаційні крилаті ракети. Та й загалом ситуація для країни-агресорки лише погіршуватиметься.

Приблизно через 2 – 3 місяці в Україні буде танкова, бронетанкова техніка, серйозна артилерія, ще й літаки дадуть. Тобто буде все необхідне для того, аби виграти вирішальну битву за Мелітополь,

– сказав публіцист.

Піонтковський додав, що у росіян може бути інше бачення. Але це ніяк не впливає на реальну ситуацію.

Ракетні атаки по Україні – "вікно можливостей" для росіян

За його словами, протягом найближчих місяців окупанти намагатимуться завдати максимальної шкоди України.

Протягом 3 місяців характер війни буде очевидним. Росіяни будуть намагатися бомбардувати українські міста. Адже інших варіантів у них немає, це їхнє "вікно можливостей",

– зазначив опозиціонер.

Він додав, що протягом останніх днів Росія вже посилила обстріли України ракетами та дронами. Піонтковський вважає, що це – відповідь Кремля на надання Україні танків. Поки Росія обстрілюватиме українські міста, гинутимуть люди.

Тому, за словами російського опозиціонера, президент Туреччини міг докласти усіх дипломатичних зусиль, аби сторони досягли домовленості з приводу припинення обстрілів.

"Росіянам потрібно запропонувати, що якщо така угода буде досягнута, то західні літаки навіть не будуть направлені в Україні. Вони можуть перебувати на польських аеродромах", – сказав Піонтковський.

"Нехай це буде битва на полі бою"

Російський публіцист вважає, що домовленість про припинення обстрілів є цілком реальною.

Андрій Піонтковський Російський опозиціонер та публіцист зі США Є чудовий історичний аналог. Гітлер та Іосіф Сталін ніколи під час Другої світової війни не телефонували один одному. Однак жодна зі сторін не використовувала хімічну зброю. Не було ніяких домовленостей, тим паче письмових угод. Однак якесь розуміння (про невикористання хімічної зброї – 24 Канал), ймовірно, через певних посередників, було.

Він додав, що Ердогану варто зосередитися саме на цьому питанні і досягнути такої домовленості хоча б на найближчі кілька місяців.

"Сторони могли б дійти згоди. Мовляв, так, ми готуємося до вирішальної битви і побачимо, хто переможе. Але нехай це буде битва на полі бою. А давайте поки погодимося не знищувати міста один одного", – сказав Піонтковський.

Ердоган вкотре запропонував своє посередництво: коротко