На пост главы МВД Зеленский предложил Дениса Монастырского

Министр внутренних дел Арсен Аваков подал в отставку 13 июля. В кресле главы МВД Аваков был более 7 лет. На замену Авакову президент Зеленский предложил кандидатуру Дениса Монастырского. Он возглавляет комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Кандидатуру Монастырского выдвинули на заседании фракции "Слуга народа" вечером 13 июля. Предложение поступило именно от главы государства, который, как и премьер Денис Шмыгаль, прибыл на встречу.

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За нового министра Рада будет голосовать в пятницу

Как рассказал нардеп Александр Качура, вероятнее всего, что за нового министра парламент будет голосовать уже в пятницу, 16 июля.

Монастырского называли одним из главным претендентов

Объявление фамилии кандидата на кресло главы МВД на заседании фракции встретили бурными аплодисментами. Ожидается, что голосов за Монастырского в зале насобирают.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что именно Денис Монастырский является одним из главных претендентов, который заменит Арсена Авакова. Еще одним кандидатом называли коллегу Монастырского по фракции Александра Бакумова. Он является председателем подкомитета по вопросам уголовного законодательства и противодействия преступности правоохранительного комитета Рады.

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