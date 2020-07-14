На пост главы НБУ рассматривают кандидатуру нардепа от "Слуги народа", – Арахамия
Национальный банк Украины может возглавить депутат парламентской фракции "Слуга народа". Ее председатель Давид Арахамия уверен, что в случае принятия решения о назначении его коллеги по фракции на эту должность политсила поддержит такой шаг.
"Слуга народу" може очолити НБУ
Можливість призначення одного з нардепів главою Нацбанку прокоментував очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише Інтерфакс-Україна.
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Це може бути народний депутат,
– зазначив Арахамія.
Він не уточнив, чи є претендент на посаду керівника НБУ членом профільного комітету парламенту. Однак, за словами керівника фракції, мова йде не про голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.
Арахамія також висловив впевненість у тому, що у випадку прийняття рішення про призначення його колеги по фракції на посаду глави Нацбанку політсила підтримає такий крок.
"Якщо це буде, наприклад, депутат нашої фракції, думаю, що обговорення зайве і все підтримають, як завжди", – додав нардеп.
До слова, наразі НБУ після відставки Якова Смолія очолює Катерина Рожкова.
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Відставка Смолія: основне
- Яків Смолій подів у відставку з посади голови НБУ 1 липня через систематичний політичний тиск.
- Після його заяви Володимир Зеленський зареєстрував у Раді відповідний проєкт постанови, а нардепи 3 липня проголосували.
- Чимало економістів, представників міжнародних організацій висловили свою підтримку Смолію. ЗМІ писали, що відставка стала наслідком суперечки з президентом, а глава НБУ відреагував емоційно.
- В Офісі Президента будь-який тиск на тепер вже екскерівника Нацбанку заперечують.
- Ймовірні кандидати пост нового глави НБУ: голова правління державного Укргазбанку Кирило Шевченко, колишній голова правління Райффайзен банку Аваль Володимир Лавренчук та ексміністр розвитку економіки Тимофій Милованов.