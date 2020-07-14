Національний банк України може очолити депутат парламентської фракції "Слуга народу". Її голова Давид Арахамія впевнений, що у випадку прийняття рішення про призначення його колеги по фракції на цю посаду політсила підтримає такий крок.

"Слуга народу" може очолити НБУ

Можливість призначення одного з нардепів главою Нацбанку прокоментував очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, пише Інтерфакс-Україна.

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Це може бути народний депутат,

– зазначив Арахамія.

Він не уточнив, чи є претендент на посаду керівника НБУ членом профільного комітету парламенту. Однак, за словами керівника фракції, мова йде не про голову комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

Арахамія також висловив впевненість у тому, що у випадку прийняття рішення про призначення його колеги по фракції на посаду глави Нацбанку політсила підтримає такий крок.

"Якщо це буде, наприклад, депутат нашої фракції, думаю, що обговорення зайве і все підтримають, як завжди", – додав нардеп.

До слова, наразі НБУ після відставки Якова Смолія очолює Катерина Рожкова.

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