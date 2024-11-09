Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Высокопоставленный американский чиновник заявил журналистам, что Соединенные Штаты изучают возможность закупки вооружений в других странах для содействия их передачи Украине. Эта инициатива особенно сосредоточена на ракетах ПТРК, которые сейчас пользуются высоким спросом.

В Пентагоне также утверждают, что Россия переместила самолеты и другие ценные цели за пределы досягаемости ATACMS. И, мол, именно поэтому Вашингтон не видит смысла снимать ограничения на поставки ракет Киеву.

Важно. Администрация Байдена не разрешила Украине использовать это оружие для нанесения ударов по территории России.

Как сообщил источник, администрация Байдена призвала союзников отправить Украине ракеты из своих запасов.

Отмечают, что министр обороны США Ллойд Остин отклонил просьбу президента Владимира Зеленского предоставить нашей стране приоритет в поставке ATACMS. Глава Пентагона сказал, что нарушить давние соглашения с другими покупателями было бы слишком большой просьбой.

Альтернатива ATACMS

Новый вариант оружия, известный как Precision Strike Missile, сейчас находится в производстве. Однако американские официальные лица отмечают, что производство достаточного количества для полной замены системы ATACMS займет несколько лет.

Новая версия баллистической ракеты под названием Precision Strike Missile уже находится на стадии производства, но понадобятся годы, чтобы сделать ее в достаточно большом количестве, чтобы заменить ATACMS,

– цитирует издание чиновника.

Соединенные Штаты сталкиваются с ограниченными поставками авиационных боеприпасов, совместимых с украинскими истребителями F-16.