Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Високопоставлений американський чиновник заявив журналістам, що Сполучені Штати вивчають можливість закупівлі озброєнь в інших країнах для сприяння їх передачі Україні. Ця ініціатива особливо зосереджена на ракетах ПТРК, які наразі користуються високим попитом.

У Пентагоні також стверджують, що Росія перемістила літаки та інші цінні цілі за межі досяжності ATACMS. І, мовляв, саме тому Вашингтон не бачить сенсу знімати обмеження на постачання ракет Києву.

Важливо. Адміністрація Байдена не дозволила Україні використовувати цю зброю для нанесення ударів по території Росії.

Як повідомило джерело, адміністрація Байдена закликала союзників відправити Україні ракети зі своїх запасів.

Зазначають, що міністр оборони США Ллойд Остін відхилив прохання президента Володимира Зеленського надати нашій країні пріоритет у постачанні ATACMS. Голова Пентагону сказав, що порушити давні угоди з іншими покупцями було б занадто великим проханням.

Альтернатива ATACMS

Новий варіант зброї, відомий як Precision Strike Missile, наразі перебуває у виробництві. Однак американські офіційні особи зазначають, що виробництво достатньої кількості для повної заміни системи ATACMS займе кілька років.

Нова версія балістичної ракети під назвою Precision Strike Missile вже перебуває на стадії виробництва, але знадобляться роки, щоб зробити її в досить великій кількості, щоб замінити ATACMS,

– цитує видання чиновника.

Сполучені Штати стикаються з обмеженими поставками авіаційних боєприпасів, сумісних з українськими винищувачами F-16.