"Поставка дизтоплива увеличивается": прогноз Куюна касательно ограничений на АЗС

В Украине из-за действий российских оккупантов возник дефицит топлива, поэтому украинцы столкнулись с проблемой его нехватки на АЗС. В частности, самая сложная ситуация с бензином.

Об этом 24 каналу рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн.

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"На самом деле я не вижу предпосылок для того, чтобы топливо сейчас появилось. Для того чтобы это произошло, его нужно завозить, а мы не видим, чтобы оно заходило теми темпами, которые нам нужны", – отметил эксперт.

По словам Куюна, самая сложная ситуация с бензином, ведь с его поставкой не удается выйти на уровень хотя бы оперативного потребления. Речь идет о поставках такого количества, которое нужно потребителям.

Значительно лучше ситуация с дизельным топливом. Его уровень снабжения сейчас приближается к потреблению украинцев.

Поэтому я надеюсь, что в отношении дизтоплива мы сможем за 7-10 дней выйти на режим, что ограничение составит не 10 литров, а хотя бы 20-30. Я надеюсь на такой сценарий. Сергей Куюн Директор "Консалтинговой группы А-95"

Почему возникла проблема нехватки топлива

Как рассказал Куюн, в апреле российские оккупанты нанесли ракетный удар по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. Из-за этого с рынка выпал огромный объем топлива.

Эксперт пояснил, что сейчас ситуация с поставкой бензина сложнее, чем с дизтопливым из-за того, что в Европе все перевалки и порты заточены под импорт дизельного топлива. В то же время, для бензина возможностей гораздо меньше, поэтому его сложнее поставлять.

Это продукт, который реализуется исключительно на заправках, тогда как дизтопливо используются и в других местах. Соответственно его везут гораздо больше категорий и трейдеров,

– добавил Куюн.

Нехватка топлива в Украине: последние новости

В Министерстве инфраструктуры сообщили, что договорились с Польшей об отмене разрешений на перевозку топлива. В ведомстве добавили, что новые правила вступили в силу 6 мая. Перевозчиков призвали воспользоваться их преимуществами.

В Киевской городской государственной администрации заявили, что ориентировочно через 5-7 дней проблема с дефицитом топлива исчезнет.

Александр Корниенко 4 мая также сообщил, что в ближайшие дни проблему с дефицитом топлива удастся решить. Однако украинцам следует приготовиться к тому, что цены на топливо несколько возрастут.

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