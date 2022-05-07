Про це 24 каналу розповів директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн.

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"Насправді я не бачу передумов для того, щоб пальне зараз з'явилося. Для того, аби це сталося, його потрібно завозити, а ми не бачимо, щоб воно заходило тими темпами, які нам потрібні", – зазначив експерт.

За словами Куюна, найскладнішою є ситуація з бензином, адже з його постачанням не вдається вийти на рівень хоча б оперативного споживання. Мовиться про постачання такої кількості, яка потрібна споживачам.

Значно кращою є ситуація з дизельним пальним. Його рівень постачання наразі наближається до споживання українців.

Тому я сподіваюся, що стосовно дизпального ми зможемо за 7 – 10 днів вийти на режим, що обмеження становитиме не 10 літрів, а хоча б 20 – 30. Я сподіваюся на такий сценарій. Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А-95"

Чому виникла проблема браку пального

Як розповів Куюн, у квітні російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуцькому нафтопереробному заводі. Через це з ринку випав величезний обсяг пального.

Експерт пояснив, що наразі ситуація з постачанням бензину є складнішою, аніж з дизпальним через те, що у Європі усі перевалки та порти заточені під імпорт дизельного пального. Водночас для бензину можливостей набагато менше, тому його складніше постачати.

Це продукт, який реалізується виключно на заправках, тоді як дизпальне використовують й в інших місцях. Відповідно його везуть значно більше категорій та трейдерів,

– додав Куюн.

Брак пального в Україні: останні новини

У Міністерстві інфраструктури України повідомили, що домовилися з Польщею про скасування дозволів на перевезення палива. У відомстві додали, що нові правила набули чинності 6 травня. Перевізників закликали скористатися їхніми перевагами.

У Київській міській державній адміністрації заявили, що орієнтовно через 5 – 7 днів проблема з дефіцитом палива зникне.

Олександр Корнієнко 4 травня також повідомив, що упродовж найближчих днів проблему з дефіцитом пального вдасться розв'язати. Однак українцям варто приготуватися до того, що ціни на пальне дещо зростуть.

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