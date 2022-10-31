Об этом 24 каналу сказал политолог Валерий Дымов. Он отметил, что опрос показывает, что европейцы готовы потерпеть, потому что они знают, кто стоит за всеми их неурядицами.

Обратите внимание Как Путин будет вести войну против Украины зимой: анализ ISW

Увеличит ли Запад поставки оружия Украине

Дымов отметил, что страны Запада очень помогают Украине в войне против России. Если сначала они поставляли нам гранатометы, являющиеся оборонительным оружием, то впоследствии предоставили HIMARS и бронетехнику.

Поэтому переломный момент уже настал. Для кого-то стакан наполовину полный, для России он все же наполовину пустой,

– сказал политолог.

По его словам, стоит посмотреть на балансы – Россия уже ищет снаряды, в то время как мы получили высокоточные снаряды, фактически наступательное оружие и ракеты для HIMARS.

Дымов отметил, что если еще 8 месяцев назад говорилось о летальном оружии, то теперь Запад уже говорит о наступательном. Он продолжит предоставлять Украине вооружение.

Он добавил, что зима будет тяжелой, но надежды Путина на то, что Европа ее не переживет, не оправдаются. Ведь опросы показывают, что европейцы готовы держаться, потому что знают, что за всеми их неурядицами стоит российская агрессия.

Дымов сказал, продолжит ли Запад предоставлять Украине вооружение: смотрите видео

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко