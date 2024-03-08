Такое мнение 24 Каналу высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, отметив, что это усиление. Он добавил, что для ВСУ уже начали поставлять боеприпасы, чтобы остановить россиян.

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"Это все будет в ближайшее время, это уже хорошо, это усиление. Что нам сейчас уже помогает – что нашли и подвезли, например, для того, чтобы остановить врага на Авдеевском или уже Покровском направлении", – сказал Мусиенко.

Так в Украину оперативно пошли поставки 30 – 40% снарядов из 1 миллиона боеприпасов, который обещает ЕС. Такое количество снарядов планируют предоставить до конца года.

Говорят, возможно, что 1 миллион 200 тысяч. Это только от Европейского Союза, не считая эти 800 тысяч. То есть мы можем рассчитывать где-то до 2 миллионов снарядов, если все пойдет по плану и по срокам будет поставляться,

– добавил руководитель Центра военно-правовых исследований.

Все, чтобы уничтожать врага

ВСУ начали получать подкрепление боеприпасами последними неделями. Снаряды начали оперативно поступать на линию фронта. Мусиенко отметил, что, в частности, боеприпасы прежде всего будут поступать на те направления, где активные боевые действия и больше всего вражеских сил.

"Ведь там наибольшее количество атак, там их надо уничтожать и истощать как можно большее количество. Снаряды несколько поступили, поэтому удалось выйти из ситуации, которая откровенно была критическая по некоторым направлениям, и её улучшить. Все равно этого еще недостаточно", – отметил руководитель Центра военно-правовых исследований.

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