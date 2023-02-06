Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, говорится о состояние боевых машин, находящихся на балансе армии США.

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Сколько танков Америка готова передать Украине

Павел Нарожный подчеркнул, что украинцы не должны забывать об особенностях американской армии и ее составах. В частности, в настоящее время США не ведут активных боевых действий почти нигде.

Если мы договоримся с Америкой, мы можем получить танки. Да, они будут в употребляемом состоянии,

– объяснил он.

По мнению военного эксперта, Украина может получить около сотни подобных танков. В свою очередь речь идет о подписании контракта на год, за который эти запасы будут возмещены американской армии.

"Сказать, что мы можем только 12 штук получить, так я бы так говорил", – заметил он.

Нарожный сообщил, если у украинской стороны действительно потребуется и между странами-союзницами будет договоренность, то можем получить и сотню танков.

Почему процесс передачи Abrams затягивается

Военный эксперт сообщил, что Украине США будут передавать танки по производству, поэтому говорится о поставках последней модификации Abrams.

"Она с тепловизионным процессом, прицелами на пулемете, дополнительной броней и так далее – там будут все последние технологии в этом танке", – сосредоточил внимание он.

По его словам, в американской армии был период, когда морская пехота в одночасье поняла, что будет отказываться от танков. Этот процесс уже начался.

"И именно поэтому количество этих танков стоит в несостоятельном состоянии, то есть не готово к использованию", – подчеркнул Нарожный.

По его мнению, это и есть главная причина задержки со снабжением танков.

Они не готовы их отгружать и говорят о том, что будут отдавать исключительно новые, только по производству,

– рассказал он.

Таким образом, вероятно, американцы хотят обезопасить украинцев.

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