Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный. По его словам, говорится о состояние боевых машин, находящихся на балансе армии США.
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Сколько танков Америка готова передать Украине
Павел Нарожный подчеркнул, что украинцы не должны забывать об особенностях американской армии и ее составах. В частности, в настоящее время США не ведут активных боевых действий почти нигде.
Если мы договоримся с Америкой, мы можем получить танки. Да, они будут в употребляемом состоянии,
– объяснил он.
По мнению военного эксперта, Украина может получить около сотни подобных танков. В свою очередь речь идет о подписании контракта на год, за который эти запасы будут возмещены американской армии.
"Сказать, что мы можем только 12 штук получить, так я бы так говорил", – заметил он.
Нарожный сообщил, если у украинской стороны действительно потребуется и между странами-союзницами будет договоренность, то можем получить и сотню танков.
Почему процесс передачи Abrams затягивается
Военный эксперт сообщил, что Украине США будут передавать танки по производству, поэтому говорится о поставках последней модификации Abrams.
"Она с тепловизионным процессом, прицелами на пулемете, дополнительной броней и так далее – там будут все последние технологии в этом танке", – сосредоточил внимание он.
По его словам, в американской армии был период, когда морская пехота в одночасье поняла, что будет отказываться от танков. Этот процесс уже начался.
"И именно поэтому количество этих танков стоит в несостоятельном состоянии, то есть не готово к использованию", – подчеркнул Нарожный.
По его мнению, это и есть главная причина задержки со снабжением танков.
Они не готовы их отгружать и говорят о том, что будут отдавать исключительно новые, только по производству,
– рассказал он.
Таким образом, вероятно, американцы хотят обезопасить украинцев.
Военная помощь для Украины: последние новости
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- В рамках таких выделений ВСУ получают оружие прямо из американских складов. То есть фактически момент выделения есть момент, когда начинается перемещение.
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- После долгих недель дискуссий Франция и Италия приняли решение об отправке в Украину ЗРК SAMP/T. По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, зенитный ракетный комплекс SAMP/T может быть развернут в Украине в течение двух месяцев.