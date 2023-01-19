Во время Украинского завтрака в Давосе Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время военные действия замедлились. И вопрос не только в погодных условиях, но и в мощности на поле боя – Украина ожидает увеличения военной помощи от партнеров. Об этом пишет 24 Канал.
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Украина не может выезжать только на мотивированности военных
Президент подчеркнул, что есть конкретные вещи, от которых зависит стойкость Украины на поле боя. И именно этого сейчас ждет украинская сторона от международных партнеров.
Мы говорили много раз, десятки раз, сотни раз цифрами, которые говорили о том или ином дефиците того или иного миллиметра, того или иного оружия, которое конкретно влияло на прочность наших людей. Мы не можем выезжать только на мотивированности и морали, нет. Это просто слова, просто риторика,
– сказал президент.
Зеленский отреагировал на условия Шольца
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что сначала США должны предоставить нашему государству танки Abrams, а затем он даст "зеленый свет" на Leopard. Зеленский назвал эту позицию не очень правильно.
Есть такие моменты, когда не нужно сомневаться. Или не нужно сравниваться. Если ты говоришь, например, я дам танки, если кто-то другой также даст танки. Я мощный в Европе, если кто-то вне Европы тоже поможет. Мне кажется, что это не очень правильно,
– сказал президент Украины.
Он сравнил такую позицию с ситуацией, при которой украинские военные защищали бы только какую-то группу общества, к которой они принадлежат. В Украине более 100 национальностей, но все украинцы – граждане одного государства несмотря на то, у кого какие этнические корни.
При этом украинцы защищают не только себя, но и европейские ценности. Поэтому Зеленский подчеркнул, что сегментированной помощи или избирательности для укрепления нашей армии быть не может.
Германию пытаются уговорить на поставку танков Украине
- Ранее Олаф Шольц заявил, что Германия будет действовать только в координации с международными партнерами. Уже 5 стран выразили готовность предоставить Украине танки Leopard, однако они не могут этого сделать без согласия производящей их Германии.
- Более того, предоставить Украине тяжелое сверхсовременное оружие и бронетехнику официально призвали и депутаты Европарламента, однако Шольц все еще медлит.
- Известно, что 22 января Франция обсудит поставки танков в Украину с Германией во время совместного заседания кабинета министров. Французы рассматривают возможность отправки в Украину собственных танков Leclerc, чтобы помочь Германии отважиться на поставку танков Leopard.