Во время выступления перед жителями Люнебурга канцлер Германии с сарказмом ответил на вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus. Он отметил, что здесь нельзя вести разговор "как с другом".

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Выступление Шольца

Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, как между друзьями: "Ты что, мне не доверяешь?" Конечно, я доверяю моему другу. Но я бы не стал давать каждому все оружие,

– сказал Шольц.

Немецкий обозреватель Юлиан Левенич раскритиковал канцлера за такие слова, назвав его слова "невкусными". Он отметил, что Шольц считает это смешным, пока граждане Украины гибнут от российских ракет и надеются на дальнобойные Taurus – чтобы перерезать россиянам поставки.

Левенич акцентирует канцлер снова устраивает "разнос" украинцам, хотя видит в них друзей. Однако доверие Шольца не настолько велико, чтобы поставить ВСУ Taurus.

Поставка Taurus