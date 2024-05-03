Во время выступления перед жителями Люнебурга канцлер Германии с сарказмом ответил на вопрос о поставках Украине дальнобойных ракет Taurus. Он отметил, что здесь нельзя вести разговор "как с другом".
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Выступление Шольца
Есть оружие, которое можно поставлять, только если сохраняется контроль за всем, что с ним делают. И здесь нельзя вести дебаты, как между друзьями: "Ты что, мне не доверяешь?" Конечно, я доверяю моему другу. Но я бы не стал давать каждому все оружие,
– сказал Шольц.
Немецкий обозреватель Юлиан Левенич раскритиковал канцлера за такие слова, назвав его слова "невкусными". Он отметил, что Шольц считает это смешным, пока граждане Украины гибнут от российских ракет и надеются на дальнобойные Taurus – чтобы перерезать россиянам поставки.
Левенич акцентирует канцлер снова устраивает "разнос" украинцам, хотя видит в них друзей. Однако доверие Шольца не настолько велико, чтобы поставить ВСУ Taurus.
Поставка Taurus
- В США надеются, что недавняя передача ATACMS и такие же шаги со стороны Великобритании и Франции, подтолкнут Германию к решению о Taurus для Украины. В то же время Шольц неоднократно отказывался от этого, поскольку это, по его словам, приведет к "прямому конфликту" Германии с Россией.
- В то же время в Бундестаге недовольны такой позицией Олафа Шольца. Канцлер недавно в очередной раз подчеркнул, что его решение по "одной системе вооружений" остается "четким". Однако депутат Бундестага Родерих Кизеветтер заявил, что решение Вашингтона предоставить Украине крылатые ракеты большей дальности усилило давление на немецкого канцлера.
- В последний пакет помощи вошли патроны, беспилотники нескольких типов, винтовки, системы разминирования, вездеход и другое оснащение. Однако долгожданные Taurus – нет.