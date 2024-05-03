Під час виступу перед жителями Люнебурга канцлер Німеччини з сарказмом відповів на питання про постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Він зазначив, що тут не можна вести розмову "наче з другом".

Дивіться також Дорогі, ефективні та випробувані Україною: як ЗРК Patriot допоможуть закрити українське небо

Виступ Шольца

Є зброя, яку можна постачати, лише якщо зберігається контроль за всім, що з нею роблять. І тут не можна вести дебати, наче між друзями: "Ти що, мені не довіряєш?" Звісно, я довіряю моєму другу. Але я б не став давати кожному всю зброю,

– сказав Шольц.

Німецький оглядач Юліан Льовєнич розкритикував канцлера за такі слова, назвавши його слова "несмачними". Він зазначив, що Шольц вважає це смішним, поки громадяни України гинуть від російських ракет і сподіваються на далекобійні Taurus – аби перерізати росіянам постачання.

Льовєнич акцентує канцлер знову влаштовує "рознос" українцям, хоча бачить у них друзів. Проте довіра Шольца не настільки велика, аби поставити ЗСУ Taurus.

Постачання Taurus