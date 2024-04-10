При цьому канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти поставок далекобійних ракет Taurus – вони не ввійшли у новий пакет. Володимир Зеленський зазначав, що така позиція пов'язана з ядерними погрозами Путіна.
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Допомога від Німеччини
Німеччина 10 квітня оголосила про передачу Україні нового пакету військової допомоги. Так, у нього ввійшли набої, безпілотники кількох типів, гвинтівки, системи розмінування, всюдихід та інше оснащення. Так, повний список виглядає так:
- 1 гусеничний всюдихід Warthog (командна машина) (раніше передано 9);
- 2 машини розмінування WISENT 1 (раніше передано 32);
- 6000 снарядів калібру 155 мм (раніше передано 68 000);
- 16 розвідувальних БпЛА Vector (раніше передано 196);
- 30 розвідувальних БпЛА RQ-35 Heidrun (раніше передано 185);
- 30 комплектів засобів протидії БпЛА (раніше передано 40);
- 11 мобільних систем розмінування (раніше передано 9);
- 3 мінні трали (раніше передано 43);
- 70 інфрачервоних камер (раніше передано 330);
- 680 штурмових гвинтівок Haenel MK556 (раніше передано 305);
- 120 гвинтівок Haenel CR308;
- 24 човнові мотори;
- 50 снайперських гвинтівок Haenel HLR338 (раніше передано 15);
- 1 мільйон набоїв для стрілецької зброї;
- 5000 детонаторів.
Німеччини на війна
- 32 місцеві політики округу Укермарк у Бранденбурзі написали до Олафа Шольца та президента Бундестагу Бербела Баса відкритого листа з закликом припинити військовму допомогу Україні. Вони переконані, що потрібно все владнати мирним шляхом.
- Востаннє Німеччина надсилала допомогу наприкінці березня. У нього увійшли 18 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів, снаряди для Leopard 2 A6, кілька машин для розмінування, понад чотири десятки розвідувальних дронів, майже 200 систем виявлення БпЛА, 2 тисячі гранатометів RGW 90 Matador тощо.
- Сам Олаф Шольц постійно нагадує про підтримку України. Так, у зверненні з нагоди великодніх свят канцлер заявив, що допомога нашій державі необхідна також для безпеки самої Німеччини. За його словами, Україна бореться за справедливий мир.