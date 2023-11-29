F-16 – не серебряная пуля: Столтенберг призвал готовиться к долгой и тяжелой битве
Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что поставки F-16 Украине сможет усилить ПВО, однако это не является универсальным способом завершить войну. Для этого нужно много решений, битва будет тяжелой.
Об этом Йенс Столтенберг заявил во время пресс-конференции после заседание Совета Украина – НАТО в Брюсселе – передает 24 Канал. Он убежден, что нужно принимать конкретные решения.
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Требуется не только F-16
Йенс Столтенберг уверен, что истребители F-16 изменят ситуацию к лучшему. Они способны усилить украинские возможности, что в свою очередь увеличит российские потери. Также западные самолеты станут отличным усилением противовоздушной обороны. Однако нет чего-то одного, что кардинально перевернет ситуацию на фронте.
В то же время нам нужно осознать, что это не "серебряная пуля". Нет одной системы, способной фундаментально изменить ситуацию в поле боя. Это вопрос применения многих возможностей, которые работают одновременно, чтобы сместить россиян,
– подчеркнул генсек НАТО.
Он добавил, что нужно готовиться к долгой и тяжелой битве против России. Поставки современных боевых танков, HIMARS, крылатых ракет и передовых систем противовоздушной обороны – это все хорошо, но это не единственное решение.
Украина и НАТО
- Совет Украины – НАТО был создан по итогам саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года. 28 – 29 ноября проходит первая встреча министров иностранных дел в рамках Совета. После первой встречи генсек подчеркнул, что члены согласны с тем, что Украина станет членом Альянса. Сейчас нужно обсудить только путь.
- Известно, что на заседании была утверждена "амбициозная" программа работы на следующий год, которая включает энергетическую безопасность, инновации и взаимодействие. Кроме того, НАТО предоставило рекомендации по приоритетным реформам в Украине.
- Дмитрий Кулеба убедил мир, что Украина не отступит – ее целью является выход на границы 1991 года. Министр убежден, что нужно создать общее командное оборонное пространство, где будут координироваться оборонные политики.