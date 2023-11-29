F-16 – не серебряная пуля: Столтенберг призвал готовиться к долгой и тяжелой битве

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что поставки F-16 Украине сможет усилить ПВО, однако это не является универсальным способом завершить войну. Для этого нужно много решений, битва будет тяжелой.

Об этом Йенс Столтенберг заявил во время пресс-конференции после заседание Совета Украина – НАТО в Брюсселе – передает 24 Канал. Он убежден, что нужно принимать конкретные решения.

Смотрите также Заявление Залужного о технологическом прогрессе: генерал НАТО рассказал, где и когда будет ответ

Требуется не только F-16

Йенс Столтенберг уверен, что истребители F-16 изменят ситуацию к лучшему. Они способны усилить украинские возможности, что в свою очередь увеличит российские потери. Также западные самолеты станут отличным усилением противовоздушной обороны. Однако нет чего-то одного, что кардинально перевернет ситуацию на фронте.

В то же время нам нужно осознать, что это не "серебряная пуля". Нет одной системы, способной фундаментально изменить ситуацию в поле боя. Это вопрос применения многих возможностей, которые работают одновременно, чтобы сместить россиян,

– подчеркнул генсек НАТО.

Он добавил, что нужно готовиться к долгой и тяжелой битве против России. Поставки современных боевых танков, HIMARS, крылатых ракет и передовых систем противовоздушной обороны – это все хорошо, но это не единственное решение.

Украина и НАТО