Получит ли Украина западные танки и истребители: в Минобороны дали уверенный ответ

Министр обороны Резников "оптимистично" настроен относительно предоставления Украине танков и истребителей от западных партнеров. Он призвал США быть лидером в этом.

Алексей Резников уверяет, что Вашингтон должен быть первым звеном в этом деле, ведь за ним потянутся и другие западные союзники. Эта техника поможет украинским военным вытеснить российские войска из государства.

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Получит ли Украина современные танки от Германии и США

Страны НАТО месяцами обсуждали, нужно ли отправлять Украине современные боевые танки, такие как Leopard из Германии или Abrams из США. Впрочем, немецкие чиновники опасаются, что отправка этих танков может восприняться президентом России Владимиром Путиным как эскалация.

Между тем, официальные лица США утверждают, что танки Abrams сложны в логистическом плане и их будет трудно поддерживать на поле боя в Украине из-за значительного расхода топлива.

Тем не менее оптимизм Резникова сохраняется, несмотря на все политические и материально-технические трудности, связанные с убеждением западных стран в поставке Украине более современного оружия натовского уровня.

Я очень оптимистичен в том, что танки Abrams возможны в будущем, и я уверен, что истребители, такие как F-16, F-15 или Gripen из Швеции, также будут возможны,

– сказал Резников.

Он отметил, что много чего из вооружения, которое когда-то считалось запрещенным – беспилотники, ракеты и артиллерия – в конце концов попало в Киев.

По словам Резникова, важным вопросом в ближайшей перспективе должно быть то, какой основной боевой танк будет у ВСУ на вооружении. Все западные партнеры, имеющие промышленность, способную производить танки, будут ждать политического решения от Соединенных Штатов.

Министр обороны уверен, что после поступления первого "Абрамса" у нас будут и "Леопарды", и "Мардеры" и другие типы тяжелых бронированных машин, таких как танки.

Какие истребители получит Украина

Что касается истребителей, то предварительные обсуждения о том, что в конечном счете Украина получит F-16, продолжаются. Впрочем, среди официальных лиц в Вашингтоне нет ощущения, что это произойдет в разгар сегодняшних боевых действий. Затруднения возникают из-за логистики подготовки украинских пилотов и отправки необходимых запасных частей для самолетов.

Резников также сообщил, что Украина все еще ждет беспилотников Switchblade 600. Производитель беспилотников, компания AeroVironment, заявила в этом месяце, что первая партия из 10 штук должна прибыть в течение нескольких недель.

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