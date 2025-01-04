Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на DW. По информации издания, поставки газа в Словакию вскоре могут стать не только экономической, но и политической проблемой для премьер-министра Роберта Фицо.

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Газовый конфликт с Украиной может пошатнуть власть Фицо

По словам аналитиков, Фицо активно использует прекращение транзита российского газа через Украину как аргумент для поддержки своей пророссийской позиции, обвиняя Киев в "одностороннем решении", которое, по его словам, нанесло значительные потери бюджету страны.

Однако, как считают эксперты, главной причиной таких угроз является не только энергетические вопросы, но и серьезный внутриполитический кризис.

С октября 2024 года словацкая коалиция, которую возглавляет Фицо, находится в постоянном напряжении после того, как фракцию Словацкой национальной партии покинули пророссийские и националистические депутаты.

Вследствие этого коалиция потеряла стабильность и имеет большинство лишь в один голос. Более того, партия Hlas, которая является второй по величине в коалиции, начала открыто критиковать правопопулистский курс Фицо и угрожает выйти из правительства.

Поэтому не исключено, что газовый спор станет катализатором для возможных досрочных парламентских выборов в Словакии.

Пока неясно, выполнит ли Фицо свои угрозы в отношении Украины. Однако, по мнению DW, наибольшую угрозу Словакии составляет не энергетический кризис, а политическая нестабильность. Именно вопрос газа может стать решающим в политическом будущем премьера.

К слову, словацкая компания SEPS продолжит поставлять электроэнергию Украине, несмотря на давление со стороны премьер-министра Роберта Фицо, выполняя все условия действующего контракта.

Контракт на поставку электроэнергии продлен на 12 месяцев, что позволяет поставлять до 150 мегаватт, а объем экспорта за 11 месяцев прошлого года достиг 2,43 тераватт-часа.